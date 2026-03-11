İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu, 106’sı tutuklu toplam 402 kişinin yargılandığı “İBB Davası”nın ilk duruşması Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame doğrultusunda açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. Savunmaların nisan ayı sonuna kadar sürmesinin öngörüldüğü davada, Başkan Mehmet Murat Çalık’ın savunmasını 13. sırada yapacağı belirtildi.

Uzun süredir tutuklu bulunan Başkan Çalık’ın, cezaevi sürecinde sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiği biliniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden tutukluluk sürecinin ardından gerçekleştirilen ilk duruşma kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Ailesi ve sevenleri Çalık’a destek için Silivri’de

Duruşma öncesinde Silivri’de hazır bulunan Başkan Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok şükür. Allah’ın izniyle savunmasını yapacak. Bekliyoruz.”

Sabahın erken saatlerinden itibaren cezaevi çevresinde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Örgütü üyeleri ve Başkan Çalık’ın sevenleri de duruşma öncesinde Silivri’de toplandı. Ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan kalabalık, sloganlar eşliğinde Başkan Çalık’a destek verdi. Destek için bir araya gelen vatandaşlar ve parti üyeleri, duruşmayı yakından takip etmek üzere Silivri’de bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)