Bizim adam olmamız çok zor Dersem Kızar mısınız ?

Bu sözü öylesine söylemedim. 1985yılından beri matbuat alemin içindeyim. 6 Şubat 2008’den buyana da Gazete, Haber portalı, Tv ,sosyal medya içeriklerini yayınlayan mecraların imtiyaz sahibiyim.

Çok şükür şuan toplamda günlük 3 milyon civarında insan bizim yayınlarımızı takip ediyor.

Cami yaparak, Hacca giderek, oruç tutarak, namaz kılarak, zekât vererek iyi bir Müslüman olabileceğini sanan çok sayıda Müslüman var.

Bunlar zaten her Müslümanın üzerine farz olan şeylerdir. Sevapları da olan işlerdir. Bunları yapanlara bir diyeceğim yok.

DÜŞMANIN SİLAHI İLE SİLANLANMAK DEMEK NEDİR ?

Ben bu sözden şunu alıyorum size zulmeden sizi yok etmek için çalışan düşmanınız sizi uçak ile bombalarken sizin kılıç ile ona saldırmanızın tesiri ve kıymeti olmaz.

Düşmandan daha iyi alet edavatınız olmaz ise onu yenmeniz mümkün olamaz. O halde savaş yok iken hazırlık yapın yani silah üretin, uçak üretin, gemi üretin, dünyaca tanınan bilinen haber ajansları kurun, etkin gazeteleriniz olsun, etkin haber portallarınız olsun, etkin sokak röportajlarınız olsun, ekonominiz iyi olsun, maliyeni sağlım olsun eğitiminiz iyi olsun ki kimse size düşmanlık yapmaya cesaret edemesinler.

BEN HALKIMIZIN VE SİYASİLERİMİZİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINDAN MEMNUN DEĞİLİM…

1983 Yılından bu yana matbuat aleminin içindeyim. 6 Şubat 2008’den bu yana da ALLAH nasip etti kendi gazetemizin, haber portalımızın, digital tv lerimizin imtiyaz sahipliğini yapıyoruz.

Çok şükür ki emek ortaya koyduğumuz Medya mecralarımız hak ettiği. Yere gelmiş durumda.

Ancak siyasilerimizin ve halkımızın medyaya yeteri desteği verdiğini söylemek mümkün değil.

Gönül isterdi ki reklam versinler, gazete satın almak yolu ile yerli ve milli medyalarına destek olsunlar.

Ama ne yazık ki 18 yıldır bilinçli olarak hiç bir siyasi parti ve kişi çağımızda medya mühim bizde kendi geleceğimiz için yılladır zor şartlar altında özgür ve tarafsız bir yayıncılık yapan İstanbul Times Medya Grubuna reklam vererek bir birimizden istifa edelim demedi.

Bu birlikte çalışma isteğimiz sadece bizim için faydalı olacak bir şey değildir. Bunun ilk olarak ülkemizde ve akabinde dünya insanlık tarihi için yararlı bir şey olacağını düşünmekteyim.

Bu endişe ve taleplerim bizim için değil. Bakın “İTRAİL” neden haksız olduğu halde aynı anda 7 ülkeye saldırıyor, uluslararası sularda insanları kaçırıyor ve ben her şeyi yaparım diyor.

Bunun belli başlı 2 sebebi var. Medya güçleri ile yalan yanlış bilgiler ile dünya liderlerine karşı TEHDİT ve ŞANTAJ ile istedikleri her şeyi yaptırmaları sayesindedir.

ABD’deki bütün etkili medya oranlarının ya direkt olarak sahipleri Siyonist yada finansörleri…

Öyle bir medya çarkı kurmuşlar ki kim ABD’nin başına kim geçerse geçsin İTRAİL’ i savunmak zorunda kalıyor.

Kimi zaman TEHDİT ile KİMİ Zaman yardım ile kimi zaman ise Şantaj ile başta ABD’ devlet başkanları olmak üzere dünya üzerindeki her ülke lideri için bir dosya tutan Siyonistler vakti gelince o dosyayı açıyorlar ve kullanıyorlar.

Artık yeter demek için bizde düşmanımızın silahı ile silahlanmak gerekir. Benim diyeceğim şu BANA BİZ ADAM OLAMAYIZ SÖZÜNÜ DETİRMEYİN. BİZE DEĞİL HAK HUKUK VE ADALETİN YANINDA DURAN BİR MEDYA ORGANI BULURSANIZ ÜTFEN MADDİ VE MANEVİ OLARAK ONA SAHİP ÇIKIN DEMEYİ BANA ÇOK GÖRMEZSİNİZ UMARIM.

Rabbim sonumuzu hayreylesin inşallah.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 04.10.2025