Filosu ile ülkemizin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu taşıma kurumu olan İETT, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, ülkemizin önemli sağlık sorunlarından biri olan ve erken teşhisin çok önemli olduğu Meme Kanseri Farkındalığı için Türk Kanser Derneği ile birlikte bir projeye imza attı.

Özellikle 40 yaş üstünde her 8 kadından birinin risk yaşadığı ve erken teşhisin hayat kurtardığı teması ile hazırlanan otobüs, 32T Cevatpaşa- Taksim hattında tam bir ay boyunca hizmet verecek.

İETT, her seferinde daha iyiye hedefiyle sadece işletme ve yatırım faaliyetleri ile değil, sorumluluk projeleri ile de hayatın her alanında olmaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)