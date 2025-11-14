İmamoğlu’nun beyin takımı içinde yer alan Murat Ongun için ya İTİRAFÇI Olacak yada intihar edecek diyecek kadar ESFELİN SAFİLİN DERECESİNE İnen bu yaratık ROK ne yiyiyor ne içiyor da insanlar hakkında konuştuğun Murat Ongun şu an bulunduğu yerde sana cevap verebilecek bir konumda değil.

Bu neye benzer biliyor musunuz ROK elleri kolları bağlı birine yumruk atıp nara atarak hadi bana karşılık ver diyorsun…

Bu saygısız konuşma Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilk provakatif eylemi de değil. Daha öncede benzer bir çok incitici ve kırıcı paylaşım yaptığı biliniyor.

Bir çok gazeteci ve yurttaş bu zatın yaptığı provakatif eylemlerinden dolayı yargı Re’sen hakkında dava açıp sorgulanmalı diyor.

Bir türlü haddini bilmeyen bu zatın artık insanları lekelemekten vaz geçmelidir. Özgürlüğü elinden alınmış bir bürokrat halkında akla hayale gelmeyen hezeyanlarda bulunan Kütahyalı insanları rencide etmekten men edilmelidir.

Kütahyalı eski eşine karşı bir çok sorumluğunu yerine getirmezken başka insanlara ayar vermeye kalkışması karşısında bir çok kişi bu kadar da olmaz dedi.

SENDE UTANMA ARLANMA YOK MU ROK ?

Murat Ongun’un çocukları var, eşi var, ailesi var, komşuları var, arkadaşları var, dostları var sen Murat Ongun ya itirafçı olacak yada intihar edecek derken Allah aşkına utanmadın mı ? Gerçi sende utanma olsa zaten bu çirkin sözleri söylemezdin.Daha önce Rumeli’li dostlarımız içinde çirkin sözlerin olmuştu…Derdin nedir ROK ?

Gündem de mi kalmak istiyorsun sokağa in emekli’nin perişan halini gündeme getir, asgari ücretlinin içler acısı durumunu konuş, uçan konut ve kira fiyatlarının makul seviyeye inmesine gayret et yani oturduğun yerde sırf dikkat çekmek için uç sözler sarf edeyim herkes beni konuşsun saçmalığından kop artık….

Bu haberde daha sert ifadeler yazmak isterdik sizin için ama okurlarımıza saygımızdan dolayı bundan kaçındık.

Vehbi Koç’un sinirli ve kızgın iken yazdığınız mektubu 24 saat postaya vermeyin sözü gereği 24 saat haberimizi yayına vermedik. İyi ki de vermemişiz çünkü bir çok sert ifadeyi çıkardık.

Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) nın söyledikleri çok ağır ve yanlış ifadeler.İtirafçı olacak veya intihar edecek demek nedir ? Eğer intihar edecek birisi varsa ona en yakın kişi sensin bay Kütahyalı …

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)