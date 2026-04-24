ÜÇ SAAT SÜREN SEMİNER’E KATILAN HERKES YAPILAN SUNUMLARDAN DOLAYI DAHA BİLİNÇLENDİKLERİNİ İFADE ETTİLER

Dünya Türkmenler Birlik Vakfı ve Türkmen Birliği Derneği'nin Birlikte Organize ettiği "Ailemizi Koruyalım, Gençlerimize Sahip Çıkalım, GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM Sempozyum ve Bilinçlendirme Semineri” çok anlamlı bir süreç ve gün olan 23 Nisan 2026 'da Vakıf ve Dernek Merkezinin Konferans salonunda uzman kişilerin sunumu ile yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Müftülüğü İmam Hatibi Murat Şaliş’ in okul baskınında hayatına kaybeden öğretmen öğrencilerin ruhlarına hediye edilmek üzere kur an’ ı kerim okuyup uda etti.

Vakıf başkan yardımcısı iş insanı Beşir Atabey’in sunuculuğunu yaptığı seminerin ilk selamlama konuşmasını Dünya Türkmenler Birlik Vakfı Başkanı Fehmi Işık yaptı.

“Işık konuşmasında ilk olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarında yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Bu istemeyen olayların hemen arında anne -babalara ve ilgilenenlere karınca kararınca yararlı olmak adına vakfı ve dernek yönetimi olarak elimizi taşın altına koyup kamu kuruluşlarımızdan uzmanlar talep ederek bugün burada yaptığımız semineri organize ettik.

Hem sunum yapacak arkadaşlarımıza hem de dinlemek üzere teşrif eden hazirun’ a kendim ve vakfımız adına teşekkür ederim” dedi.

Türkmen Birliği Dernek Başkanı Abdulreşit Melen ise yaptığı selamlama konuşmasında Vakıf başkanı Fehmi Işık’ın konuşmasını katıldığını ifade ederek hem sunum yapan arkadaşlarımıza hem de katılımcılara davetimize icabet ettikleri için teşekkür ederim diyerek konuşmasını tamamladı.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz ise yaptığı selamlama konuşmasında; çocuğumuzu büyütürken adam gibi yetiştirmeyi, onların kalplerine sevgi tohumları ekmeyi ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek, eğitim sisteminin karakterli nesil yetiştirecek şekilde güncelleştirilmesini” ifade etti..

Sivil Toplum Gönüllüsü İş insanı ve Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Ve Dünya Türkmenler Birlik Vakfı Başkan Yardımcısı Abdulkerim TURDİ (Harabati) yaptığı kısa ve anlamlı konuşmasında şunları söyledi “Öncelikle seminerimize icabet eden annelerimize, babalarımıza, dedelerimize ve tebliğleri ile bizleri bilgi sahibi yapacak olan konuşmacılarımıza hem kendi adıma hem de meclis üyesi olduğum Zeytinburnu belediyemiz adına teşekkür ederim.

Başkanımız sayın Ömer Arısoy’un selamlarını iletmek isterim size. Bilindiği üzere belediyemiz okullarımızın boya, badana, bakım ve temizlik işlerini yapmaya gayret ediyor. Bilgi evleri, Kütüphaneler ve gençlik merkezimiz başta olmak üzere Belediyemiz her daim çocukların ve gençlerin yanında oldu.

Zabıta ekiplerimizin okullarımızın giriş ve çıkışlarında çoğu zaman trafiği yönlendirdiğine hepiniz mutlaka şahit olmuşsunuzdur.

Aslında daha uzun konuşmak mümkün ama asıl uzmanlarımız var iken ben vaktinizi almamak adına sözlerimi buradan keserken davetimize icabet eden hepinize teşekkür ederim” dedi

Sunumları İle Seminere katkı sunan;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Yetkilisi (isminin açıklanmasın istemedi) Madde bağımlığı ve uyuşturucu madde hakkında önemli bir sunum yapan Emniyetin narkotik sorumlusu polis memuru slayt eşliğinde oldukça yararlı bir sunum yaptı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi Eğitimci ve Hukukçu Onur Kemik Eğitim politikaları hakkında sunum yaptı.

Akabinde katılımcılara çocuklarınızın hangi sitelere girip çıktıklarını lütfen kontrol edin dedi.

Zeytinburnu İlçe Müftülüğü adına konuşan din görevlisi Murat Şalış’te anne ve babalara sadece evladınızın notları ile değil ahlakı ile da alakadar olun dedi.

Psikoloğ Ali Horan'da slayt eşliğinde güzel bir sunum yaptı.

Ailemizi Koruyalım, Gençlerimize Sahip Çıkalım GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM Seminerinde şu konulara temas edildi.



Aile içi eğitim ve bilinçlendirme

Okullarda artan şiddet olayları

Çocukların ruhsal sıkıntılarının tespiti ve çocuklara zaman ayrılması

Uyuşturucu kullanımı ve yaygınlaşmasının önlenmesi

Gençlerin duyarlı ve bilinçli hale getirilmesi için ahlaki değerlerin öğretilmesi

Toplumsal dayanılma ve çözüm önerileri



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)