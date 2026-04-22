Karaderili Şirketler Grubu, Türkiye’nin farklı noktalarındaki yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Yalova’daki ikinci büyük projesini tamamladı. 15 Mayıs itibarıyla kapılarını açacak olan Terma Garden, grubun toplam yatak kapasitesini 5 bin 259’a çıkarırken, Yalova’nın yerel ekonomisine ve istihdamına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – F. Muhabir - Elif Günay Hayvalı

EKONOMİK HEDEFLER VE ULUSLARARASI VİZYON

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, bu yatırımın sadece bir otel projesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin 2028 turizm hedeflerine bir katkı olduğunu vurguluyor. Yalova’ya bugüne kadar toplamda 230 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Karaderili, yeni merkezle birlikte özellikle Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Asya pazarlarından gelen turist sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti.

YENİ NESİL TERMAL HİZMET ANLAYIŞI

Terma Garden, misafirlerine klasik bir konaklamanın ötesinde kapsamlı bir "deneyim merkezi" sunmayı vaat ediyor. Tesisin dikkat çeken teknik özellikleri ise şöyle:

Kapasite: 378 oda ve bin yatak kapasitesi.

Wellness Alanı: 2.500 m² büyüklüğünde, modern imkanlarla donatılmış geniş bir spa merkezi.

Havuz Seçenekleri: Farklı ihtiyaçlara hitap eden 4 ayrı konseptte havuz.

Turizm Çeşitliliği: Sağlık, spor, kongre ve kültür turizmine uygun altyapı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Doğanın iyileştirici gücünü mimari konforla birleştiren proje, Yalova’yı uluslararası bir cazibe merkezi haline getirme vizyonuyla geliştirildi. Sürdürülebilir turizm ilkeleri çerçevesinde planlanan tesis, hem yerli turistlere hem de bölgeye döviz girdisi sağlayacak yabancı ziyaretçilere hitap edecek.

Görkemli bir açılış töreniyle tanıtılması beklenen Terma Garden, Yalova’nın termal turizmdeki mirasını modern bir vizyonla geleceğe taşımayı amaçlıyor.

