FEDERASYON ÜYESİ DERNEKLERİNDEN BİRİSİ OLAN ELAZIĞ KÖMÜRHAN DERNEĞİNDE YAPILAN TOPLANTIYA ÇOK SAYIDA ÜYE DERNEK BAŞKAN VE YÖNETİMLERİ KATILDI.

İZEDEF Başkanı Murat Tufan ve yönetici arkadaşları Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe başkanı ve yönetici arkadaşlarını derneğin kapısında karşılayarak toplantı yapacakları kata indiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İlk selamlama konuşmasını Federasyon başkanı Murat Tufan yaptı. Tufan misafirlerine hoşgeldiniz dedikten sonra kendi STK tecrübelerini aktardı. Konuşmadan sonra katılımcılar kedilerini tanıttılar.

Daha sonra Anahtar parti Zeytinburnu ilçe başkanı Akademisyen Doğan Akdeniz partisinin çalışmaları hakkında kısa bir sunum yaptı.

Akabinde katılımcılar Akdeniz’e ilginç sorular sordular. Federasyon üyesi Kadir Şengül Zeytinburnu Emekliler Derneğinin şube başkanıyım. 5.000 üyemiz var. İlçemizde emeklilerin sembolik bedeller ile çay kahve ve meşrubat içebilecekleri emekli evi için belediyemizde talepte bulunduk.

Ancak Millet Camisi içindeki çay ocağına yönlendiriyorlar. Oraya kadınların gitmesi zor ve oraya emekli evi demek doğru değil orası camii cemaati için yapılan bir mekandır. Siz Parti olarak belediyeyi kazanırsanız emekliler için bir mekan yapacak mısınız ? Federasyon başkanı Murat Tufan’da çok sayıda yakının yurt dışında yaşadığını Belediye başkanlarının yapılacak önemli çalışmalar için halk’ a zaman zaman şu işi yapalım mı yapmayalım tarzında sorular sorulduğunu ifade ederek sizin partiniz belediye başkanlığını kazanırsa bu tür işlere imza atacak mısınız sorusunu sordu. Arif Şengül Ekonominin ayaklar altında olduğunu kimsenin hayatından memnun ve mutlu olmadığını ifade eden manidir bir konuşma yaptı.

Kömürhan Dernek Başkanı Nihat Demirtaş ‘da katılımcılara teşekkür etti

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)