Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan programda karikatür, temel resim, bağlama, gitar, piyano, keman, drama, mental aritmetik, anlayarak hızlı okuma, halk oyunları ve robotik kodlama gibi pek çok branşta eğitim verilecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kurs ve atölyelerin öğrencilerin hem kişisel gelişimine hem de akademik başarılarına fayda sağlayacağını ifade ederek, tüm öğrencileri katılıma davet etti.

Kurs ve atölyelere 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri katılabilecek. Başvurular, ilçedeki Sümer, Beştelsiz, Yeşiltepe, Veliefendi, Seyitnizam, Merkezefendi, Telsiz, Maltepe ve Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 444 1984 numaralı çağrı merkezini arayabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)