19’UNCU KENT LOKANTASI ATAŞEHİR’DE AÇILDI

Ekrem İmamoğlu ne yapmış? 127 tane kreş yapmış. 19 tane Kent Lokantası yapmış. 16 tane yurt yapmış,” dedi. Kent lokantalarında 4 çeşit sağlıklı yemek, kredi kartı için 70, İstanbulkart’la yapılacak ödemelerde ise 60 TL’ye vatandaşa sunuluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Ataşehir - İstanbul

4 ÇEŞİT YEMEK; KREDİ KARTINA 70, İSTANBULKART’A 60 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla hizmete almaya başladığı Kent Lokantalarının 19’uncusunu Ataşehir Örnek Mahallesi’nde açtı. Açılış; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP milletvekili Nimet Özdemir, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aslan ve Adıgüzel, açılış nedeniyle yemek tezgahı önünde kısa birer konuşma yaptı.

ASLAN: “ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN”

İstanbul genelindeki 19’ncu Kent Lokantasını, Ataşehir’de açtıklarını belirten Aslan, “7 tanesi Anadolu yakasında, 12 tanesi de Avrupa yakasında kent lokantalarımızın. Ataşehir'de ilk Kent Lokantasını açıyoruz. Kent Lokantalarının önemi şu: Ekrem Başkanımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğinin en önemli göstergelerinden biri,” dedi.

İBB’DE ‘EKREM İMAMOĞLU VİZYONU’ DEVAM EDİYOR

Kent lokantalarında istihdam edilen çalışanların tamamının kadın olduğunun altını çizen Aslan, “Bir taraftan kadınların toplumsal hayata, sosyal hayata katılmalarını sağlarken, bir taraftan da ekonomik bütçelerini, ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem burada hizmet ediyorlar, bir gönül dostluğu yapıyorlar hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar,” diye konuştu.

“HİZMETİMİZ, KADINLARA VE ÇOCUKLARA”

Kent lokantalarının açıldığı yerlerin özel olarak belirlendiğine vurgu yapan Aslan, özetle şunları söyledi:

“Öğrencilerin çok olduğu, emeklilerin çok olduğu, sosyal ihtiyaca yönelik ihtiyaçları karşılamak için, toplumun katmanlarının özellikle seçildiği yerlerde, Planlama Ajansı’mızın da yaptığı çalışmalar sonucunda belirleniyor. Bizim dokunduğumuz yer burası: Kadınlar. Hizmetimiz onlara, çocuklara. Dolayısıyla İstanbul'un her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Genel Sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız sürekli inceleme ve araştırma içindeler. Şu an bizi neden eleştiriyor bazı insanlar? Geçen hafta Sancaktepe'ye gittik. 11 tane temel atma, 11 tane açılış. Alper Yeğin, Sancaktepe'de hizmet ediyor. Onursal Adıgüzel, bütün o olumsuzluklara rağmen, Ataşehir'de, halka hizmetin birinci öncelik olduğunu biliyor ve halkla hareket ediyor. Onlarca projeyi yürütüyor.”

“EKREM İMAMOĞLU NE YAPMIŞ?”

“Ekrem İmamoğlu ne yapmış? 127 tane kreş yapmış. Yaklaşık bu sene açacağımız spor salonu sayısı, 15’in üstünde. 19 tane Kent Lokantası yapmış. 16 tane yurt yapmış. Soruyor birileri: ‘Sen niye yurt yaptın? Sen niye Kent Lokantası yaptın? Niye kreş yaptın? Sen bu halkın beklentilerini niye yükselttin? Biz, onlara zaten arada bir yardım edip, onların mağduriyetini gidermeye çalışıyorduk.’ Şimdi millet artık uyandı. Kent lokantasında kendi ekmeğini kazanan kadınlar, kreşlerde üniversiteyi bitiren öğretmenlerimize, okul öncesi eğitmenlerimize imkanlar sağladık.”

ADIGÜZEL: “VATANDAŞLARIN SESİNİ DUYDUĞU İÇİN EKREM BAŞKAN BU PROJEYİ BAŞLATTI”

Kent lokantasını, İBB ile ortaklaşa açtıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel de konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“19. kent lokantasının Ataşehir'de açılıyor olması bizim için de büyük bir mutluluk. Ataşehirlilerin göreve geldiğimizden bugüne, en önemli isteklerinden biriydi. Kent lokantasının adını duyduğunda heyecanlanıyor Ataşehir'deki komşularımız. Öğrenci kardeşlerimiz gelecek buraya, ileri yaştaki birçok büyüğümüz gelecek, evinde yemek pişirmekte zorlanan ve bu kapılardan mutlu çıkacaklar. Diyorlar ya ‘Kent lokantalarıyla mı Ataşehir'e ya da İstanbul'a hizmet ediyorsunuz?’ Aslında sosyal belediyeciliğin tam da örneği Kent Lokantaları.

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: KENT LOKANTALARI; EKREM BAŞKANIMIZIN HALKÇI BELEDİYECİLİĞİNİN GÖSTERGESİ

Kent lokantaları, vatandaşı dinlemenin ürünü. İstanbul'da yemek yemekte zorlanan vatandaşların sesini duyduğu için Ekrem Başkan bu projeyi başlattı. Ve bir sosyal belediyecilik ürünü olarak, bugün kent lokantalar, binlerce İstanbulluya, farklı 19 noktada hizmet ediyor. Ataşehir'e de hizmet ediyor olacak. Türkiye'nin önemli gurmelerinden biri Vedat Milor geldi. ‘Kent lokantalarındaki yemek, benim de testimden geçti’ dedi. Hemen Vedat Milor’a bir soruşturma geldi! Ama görüyorsunuz; hijyenik ortamlarda, diyetisyenlerle hazırlanmış besleyici menüleriyle kent lokantaları, aslında sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu, sadece Ataşehirlilere değil, tüm Türkiye'ye gösterecekler.”

7,1 MİLYON İSTANBULLU KENT LOKANTALARINDA YEMEK YEDİ

İBB Kent Lokantaları, açıldığı tarihten bugüne kadar, toplamda 7.149.604 ziyaretçiye hizmet verdi. Yalnızca kadın çalışanların istihdam edildiği Kent Lokantalarının en yenisi olan Ataşehir Kent Lokantası, 10 kişilik personel kadrosuyla, aynı anda 54 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. 4 çeşit sağlıklı yemeğin 70 TL’ye (İstanbulkart’la ödemelerde 60 TL) sunulduğu Kent Lokantalarının bugünkü menüsü mantar çorba, rosto köfte, bulgur pilavı ve armut oldu.

Konuşmaların ardından Aslan ve Adıgüzel, Ataşehir Kent Lokantası’nın ilk yemeklerinin servisini yaptı.

