Kayabaşı, kurultayda sergilenen birlik ve beraberliğin partiyi daha da güçlendireceğini ifade ederek, "Kurultay, partimizin sadece mevcut sorunlara değil, gelecekteki zorluklara karşı da güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak bir dönemeçtir" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner- Başakşehir - İstanbul

"CHP, Demokratik ve Katılımcı Yapısını Güçlendiriyor"



Kayabaşı, CHP’nin Türkiye’nin köklü demokratik değerlerinin savunucusu olarak, kurultay süreçlerinin her zaman demokratik bir tartışma platformu olduğunu belirtti. "Partimiz, her bir üyemizin sesini duyurduğu, katılımcı bir yapıya sahip olmaya devam ediyor. Bu kurultayda da bu katılımcı ruh, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Demokrasiye olan inancımızı pekiştirdi" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz İktidar Yolunda Güçlü Adımlarla Yürümek"



CHP Başakşehir İlçe Başkanı, kurultayda belirlenen politikaların ve stratejilerin, partiyi iktidara taşımak için atılmış büyük adımlar olduğuna dikkat çekti. "Parti olarak amacımız, halkın sesini daha iyi duyurmak ve halkın taleplerine daha hızlı cevap verebilmektir. İktidara giden yolda atılan bu adımlar, partimizi daha da güçlü kılacak" diyen Kayabaşı, CHP’nin her zaman halkın yanında olduğunu ve onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini söyledi.



"Gençler ve Kadınlar Daha Aktif Rol Alacak"



Kurultayda alınan kararların, CHP’nin gençlere ve kadınlara daha fazla fırsat sunacağını ifade eden Kayabaşı, partinin gençleşme ve yenilenme vizyonuna uygun adımlar atıldığını belirtti. "Gençler ve kadınlar, partimizin geleceği ve Türkiye’nin aydınlık yarınları için daha aktif rol alacaklar. Bu kurultay, bu konuda bir milat olacaktır" dedi.



"Birlik ve Beraberlik Mesajı Verildi"



CHP Başakşehir İlçe Başkanı, kurultayda partinin tüm kademelerinde sergilenen birlik ve beraberlik mesajının önemli olduğuna da değindi. "Partimizdeki tüm kademeler, liderlikten üyelere kadar tek bir amaç doğrultusunda hareket etmektedir: Halkın sorunlarını çözmek ve Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak. Bu birlik ruhu, iktidar yürüyüşümüzde bizi daha da güçlü kılacaktır" ifadelerini kullandı.



"CHP, Türkiye’nin Geleceği İçin Çalışmaya Devam Edecek"



Son olarak Beyzade Kayabaşı, kurultayın ardından CHP’nin Türkiye’nin geleceği için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceğini belirtti. "Bu kurultayda aldığımız kararlar, partimizin köklü değerlerine sahip çıkarken, yeni vizyon ve hedeflerle iktidara yürüme kararlılığımızı ortaya koydu. CHP, Türkiye’nin aydınlık geleceği için kararlı adımlarla yoluna devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)