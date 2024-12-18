Başkan Beyzade Kayabaşı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkın Desteğiyle Daha da Güçlenecek!"



Başkan Kayabaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “silkeleme” talimatı sonrası başlayan bu uygulamanın, doğrudan halka hizmeti engellemek ve vatandaşları cezalandırmak amacı taşıdığını ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner



Başkan Kayabaşı açıklamasında, bu adımın sadece CHP’li belediyelere değil, halka karşı yapılmış bir kötülük olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘belediyeleri silkeleyin’ talimatıyla, işçi maaşlarının ödendiği belediye hesaplarına bloke koyulması halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Bu hamlelerin amacı, sosyal belediyeciliğin başarılı örneklerini engellemek ve halka hizmet götürmemizi imkânsız hale getirmektir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, halkın belediyelerini hizmet etmekten geri koyamayacaklar! Kreşlerimizi, kent lokantalarımızı kapatamayacaklar, sosyal projelerimizi durduramayacaklar. Bizim belediyelerimiz, halka hizmete devam edecek.”



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde İstanbul’un sosyal belediyecilikte örnek bir şehir haline geldiğini ifade eden Kayabaşı, İmamoğlu’nun bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını belirtti:

“Ekrem İmamoğlu’nun liderliğindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın ihtiyaçlarına çözüm üreten projeleriyle sadece İstanbul’a değil, tüm Türkiye’ye örnek olmaktadır. Bu başarı, iktidarı rahatsız etmiştir. Ama unutmasınlar ki, halkın sevgisi ve desteğiyle Ekrem İmamoğlu bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır. Ne talimatlar ne de siyasi engellemeler, halkın iradesini yok sayamaz.”



Başkan Kayabaşı, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“AKP’li belediyelerin borçları görmezden gelinirken, CHP’li belediyelere yönelik bu çifte standart kabul edilemez. Belediyelerimize yönelik yapılan haciz ve bloke işlemleri halkın ulaşım, su, temizlik ve diğer temel hizmetlere erişimini baltalamaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Bu millet, kendisine yapılan bu kötülüğün hesabını ilk seçimde sandıkta soracaktır.

Sayın Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarımızın halka hizmet anlayışıyla çıktığı bu yolda, halkın sevgisi ve güveni en büyük dayanağımızdır. Halka hizmet engellenemez, sosyal belediyeciliğin ışığı karartılamaz!”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)