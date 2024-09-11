TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU İLE BİRLİKTE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ’Nİ GEZDİ

Bilgi sahibi değildik. Bugün bilgi sahibi olduk. Kurumlar arası bilgi geçişi, kurumlar arası birbirine destek olma kavramı, millet adına şarttır, bir tevazu değildir. Milletimizin iyi faydalanacağı bir yer ürettiği için, Federasyon Başkanı’na teşekkür ederiz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburbu - İstanbul

MİLLETİMİZİN EKSİKSİZ BİR SPOR HİZMETİ ALMASINA KATKI SUNACAĞIZ

Bu vesileyle de bundan sonra, ilk kez bilgi paylaşarak elde ettiğimiz sorumlulukla, İBB olarak, buradaki bütün ihtiyaç duyulan eksiklikleri veya geliştirilmesi gereken hususları hızlıca yerine getirip, milletimizin eksiksiz bir spor hizmeti almasına katkı sunacağız. Kompleks hayırlı olsun” dedi.

İMAMOĞLU: KURUMLAR ARASI BİLGİ GEÇİŞİ MİLLET ADINA ŞARTTIR

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun davetlisi olarak, Zeytinburnu’nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Eski Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde inşa edilen kompleksle ilgili, Türkoğlu ve ekibi tarafından bilgilendirilen İmamoğlu’na, İBB bürokratları da eşlik etti. İmamoğlu ve Türkoğlu, inceleme gezisinin ardından açıklamalarda bulundu.

“ABDİ İPEKÇİ'YE SAYGI DUYAN BİR ÜSLUPLA GELİŞTİRİLMİŞ”

Davetinden dolayı Türkoğlu’na teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bugün, geçmişte Abdi İpekçi Spor Salonu olarak bildiğimiz bu alanda oluşturulan, basketbol odaklı, çok geniş bir kompleksi birlikte gezdik. Farklı birimleriyle çok zengin bir alan. Hem altyapı düşünülmüş hem milli takıma kadar çalışmalar yapılmış hem de halkın buraya geldiğinde çevreyle uyumlu birtakım ihtiyaçlarını giderici birtakım alanlar tasarlanmış. Açıkçası, mimarisini de uyumlu bulduğumu ifade edeyim. Geçmişteki Abdi İpekçi'ye saygı duyan bir üslupla geliştirilmiş.

Aynı zamanda çevreyi de tarihi surlar başta olmak üzere, yarımadayı da uyumlu bir şekilde karşılayan bir tasarımla bütünleşmiş. Mimarına da teşekkür etmeyi unutmamak gerekir” dedi.

“BURANIN BİR ULAŞIM PLANINA İHTİYACI OLDUĞUNA KARAR VERDİK”

Anadolu Efes, Galatasaray ve milli takım maçlarının merkez içindeki salonda oynanacağı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Buranın bir ulaşım planına ihtiyacı olduğuna karar verdik. Hem sahil yolundan buraya hem de Topkapı'dan buraya, özellikle bir tarafıyla Marmaray, bir tarafıyla tramvayımızın geçtiği hat üzerinden yaya trafiğinin buraya uyumlu ve entegre bir şekilde düzenlenmesi… Kaldı ki, kara surlarında yaptığımız birtakım müze ve düzenlemeler ve aynı zamanda Yedikule Gazhane gibi, kültürel faaliyetleri yoğun düşündüğümüz alanların da burayla ilişkilendirilmesi, açıkçası kültür, spor adına bir ‘hub’ gibi burayı güçlü bir pozisyona kazandırıyor, itiyor.

Bu bizim için değerli. Etrafında eğitim kuruluşları var. Burada yine bize ait birtakım alanlar var. Devletimizin farklı kurumlarına ait birtakım alanlar var. Onlarla da belki vizyonel bir çalışmayla, bu bölgenin çevresini de -madem böyle bir çekim kuvveti var- ona göre dengeli bir gelişim planının hem Zeytinburnu'na hem yakın bölgeye ve İstanbul'umuza çok değer katacağını düşünüyorum.”

“BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİK, BUGÜN BİLGİ SAHİBİ OLDUK”

“2027 Avrupa Oyunları, 2036 olimpiyat oyunlarına yürüyen yolda, bu tür alanların bizim en büyük motivasyonumuz olacağının farkındayız” diyen İmamoğlu, bu tür alanlara 360 derecelik bir bakış açısıyla bakılmasının önemine vurgu yaptı. İmamoğlu, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Burada en önemsediğimiz konu, kurumların iç içe, kendi kendilerine değil, baş başa değil, bütün kurumlarla ilişki içerisinde baştan beri yürüdüğünde ne kadar doğru işler yapılabileceğini görüyoruz. Sayın Başkan, bizi 2 hafta önce ziyaret ettiğinde, burayı gezdirmek istediğini söylediğinde, ‘Çok mutlu oluruz. Gelelim ve ihtiyaçları beraber görelim’ dedik. Çünkü biz, burayı daha önceki bakanlık vesaire üzerinden öğrenme arzumuzu dile getirmemize rağmen, buluşamamıştık, konuşamamıştık.

Bilgi sahibi değildik. Bugün bilgi sahibi olduk. Kurumlar arası bilgi geçişi, kurumlar arası birbirine destek olma kavramı, -her zaman her yerde ifade ediyorum- millet adına şarttır. Bir tevazu değildir yani. Millet adına şarttır.

Birinci öncelikli yapılması gereken bir durumdur. Bu bağlamda, milletimizin iyi faydalanacağı bir yer ürettiği için, Federasyon Başkanı’na teşekkür ederiz. Bu vesileyle de bundan sonra, ilk kez bilgi paylaşarak elde ettiğimiz sorumlulukla, İBB olarak da buradaki bütün ihtiyaç duyulan eksiklikleri veya geliştirilmesi gereken hususları hızlıca yerine getirip, milletimizin eksiksiz bir spor hizmeti almasına katkı sunacağız. Kompleks hayırlı olsun.”

TÜRKOĞLU: “SAYIN BAŞKAN’IMIZA TESİSİN BASKETBOL İÇİN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİK”

TBF Başkanı Türkoğlu da açıklamasında, “Basketbol Gelişim Merkezi’mizde, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kendisine öncelikle zaman ayırıp nezaketinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Sayın Başkan’ımıza İstanbul'umuz için, basketbolumuz için kazandırdığımızın tesisin basketbol anlamında ne kadar değerli olduğunu kendisine anlatmak istedik.

Amacımız, başta İstanbul'daki basketbol severleri, daha sonra Türkiye'deki basketbol severleri bir çatı altında, beraber, basketbolu daha iyi yerlere getirmek amaçlı planladığımız, içerisinde büyük salonun olduğu ve yanında küçük salonları birlikte, toplam 5 salonun olduğu bir merkezimizi, içerisinde basketbol lisemizi ve kütüphane müzesi olarak planladığımız gibi, Basketbol Gelişim Merkezi’mizi Sayın Başkan’ımıza detaylı olarak anlattık.

Kendisi, bizi burada yalnız bırakmadı. Yalnız bırakmayacağını da söyledi. Tekrar ilgi alakalarından dolayı ve bizi bu süreçte yalnız bırakmadığı için Sayın Başkan’ımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)