DERNEK BAŞKANI RECEP KESKİN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Kısa bir süre önce ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi olan Mardin’in Nusaybin ilçesinde kendini bilmez bazı şahıslar ilimizin ve ilçemizin adını karalamak pahasına da olsa direğe çekili bayrağımızı yere indirerek büyük bir provakasyona imza atarak hepimizi ziyadesi ile üzmüşlerdir.

Biz Zeytinburnu 1453 Derneği olarak hiç kimse bayrağımıza saygısızlık yapamaz. Biz de yapılan bu saygısızlığı protesto üzere semtimizin Üsküp meydanında bulunan saat kulesine şanlı Türk bayrağımızı çekerek hainlere güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)