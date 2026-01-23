İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Zeytinburnu'nda Bayrak Yürüyüşü Yaptı (VİDEOLU)
Kısa bir süre önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Partisinin Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben' in öncülüğünde bayrağa saygı yürüyüşü ve basın açıklamasına imza attı.
İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 İlçe Başkanlığının Katılımı İle Zeytinburnu İyi Parti İlçe Başkanlığının Ev Sahipliğinde "BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ" Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Yaptı.
Basın açıklamasını İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapıldı...
İYİ PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI İŞ İNSANI HASAN HOŞBEN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ
İyi Parti İstanbul İl başkanımız sayın Yücel Coşkun'un talebi ile İstanbul'da 39 ilçemizin katıldığı Bayrağımıza sahip çıkıyoruz programımızın organize işini Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak başarılı bir şekilde kazasız belasız muhteşem bir kalabalık ile organize ettik.
Zeytinburnu ilçesi olarak ev sahibi idik diğer 38 ilçe başkanımıza ve yönetimlerine teşekkür desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Zeytinburnu halkı da he yürüyüşümüze hem de basın açıklamamıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederim şeklinde konuştu.