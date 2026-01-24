ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HER SENE İBO’NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR

Gerek 20 sene Zeytinburnu’na hizmet eden duayen belediye başkanı Murat Aydın gerekse de 7 yıldır Zeytinburnu belediye başkanı olan Ömer Arısoy ‘da Murat Aydın döneminde başlayan İbrahim Ertepe’ nin doğum gününü kutlama geleneği devam ettirerek mutluğuna ortak oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu sene 23 Ocak 2026’da tarihi Mekezefendi fırınında yapılan doğum günü partisine Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy, Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Mali Müşavir Mustafa Yalçınkaya, Meclis üyesi Emrehan Sav, Ak Parti Zeytinburnu Gençlik kolları başkanı Yusuf Şahin, İstanbul Times Gazetesinden Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, Zeytinburnu Haber Gazetesinden Taylan Demirelli, Aktüel Gazete’ den Osman İslam, Belediye başkanı Arısoy’un İletişim koordinatörü Fatih Yılmaz, İbrahim Ertepe’nin annesi ve yengesi başta olmak üzere ekmek atölyesinde sertifikalarını alan çok sayıda kursiyer’de bizim İBO’nun 56.doğum gününe katılarak iyi ki doğdun İbrahim dediler.

İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak Zeytinburnu’muzun özel insanı İbrahim Ertepe’ ye 56.yaşını da sağlık ve huzur ile tamamlanmasını nasip olursa hep beraber 57.yaş gününde aynı mutluluğu hep beraber yaşamak isteriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)