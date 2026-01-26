Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını’nda yapılan Geleneksel Ekmek Atölyesi yeni mezunlarını verdi. 3 ay süren eğitimde temel ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim onaylı sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı. Arısoy mezunlara aynı zamanda 130 yıllık geleneksel ekşi maya hediye etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ”Burası güzel bir mekan oldu. Hem güzel bir ekmek üretiliyor hemde böyle 3 aylık periyotlar halinde sertifikalı eğitimler düzenliyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar kuruluyor tam da istediğimiz gibi. Büyük müracaat olmasına rağmen Zeytinburnu ikameti dışında kayıt kabul etmiyoruz. Zeytinburnu’nda oturanlar bu güzel imkandan yararlansın diye. Tebrik ediyorum”dedi.

Başkan Arısoy, kursiyerlere sertifikalarını teslim ederken hediyelerini de verdi.

Geleneksel Ekmek Atölyesi’nden bu zamana kadar 115 kişi mezun oldu. Eğitimlere 15 yaş üzeri ve sadece Zeytinburnu’nda ikamet eden vatandaşlar katılabiliyor.

3. Dönem atölye kayıtları ise 30 Ocak tarihine kadar ZEYBİM üzerinden alınıyor.

ATÖLYE İÇERİĞİ HAKKINDA

Geleneksel Ekmek Atölyesi’nde ekmek ustası Umut Bayram tarafından verilen dersler konuları şöyle: İş güvenliği, hijyen, dinlenme ve soğuk fermantasyon, ekmek üretimi.

Atölye süresince kullanılan tüm malzemeler ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)