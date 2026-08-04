Programamı Ak Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başta olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazeteciler Çatalca'da bir araya geldi

Çatalca'daki Çatal Mangal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden gazeteciler, medya kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarından yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Mehmet Remzi Tanış'tan birlik ve dayanışma mesajı

Programın açılışında konuşan Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi Tanış, basın camiasında birlik ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, sektörün ortak akılla hareket etmesinin hem mesleğin gelişimi hem de toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Basın Platformu'nun uzun yıllardır gazeteciler arasında dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tanış, güçlü bir iletişim ağı oluşturmanın sektörün geleceği açısından önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

İstanbul Times Gazetesi ve İsanbul Times tv yi temsilen platformumuz kurucularından gazetemizin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner’de katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)