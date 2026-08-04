Gerçekleştirilen ziyarette, muhtarlık kurumunun yerel yönetimler içerisindeki önemi, mevcut yapısı, görev alanları ve geleceğe yönelik kurumsal gelişim perspektifleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildi.



Ziyaret kapsamında BULTÜRK Derneği Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK, kaleme aldığı iki değerli eserini Genel Başkan Selami AYKUT’a takdim etti. AYKUT, anlamlı hediyeler dolayısıyla teşekkür ederek, bu kıymetli eserleri Türkiye’deki tüm muhtarlar adına kabul ettiğini ifade etti.



Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Tüm Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı Selami AYKUT, kurumlar arasında sürdürülen diyalog ve istişare kültürünün toplumsal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlık kurumunun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına gerçekleştirilen her görüş alışverişini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik ziyaretleri, verimli istişareleri ve anlamlı hediyeleri dolayısıyla Sayın Rafet ULUTÜRK’e ve Sayın Arzu ÜNAL’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”



Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından iyi niyet temennileriyle sona erdi.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)