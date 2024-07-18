BAŞKAN ÖZER: HAKKIMIZDA İFTİRA VE YALAN KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR

Belediye başkanlığında 100 günü geride bırakan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 100 günde hangi projelere imza attıklarını anlattı. Özer, “Yeşil Bir Esenyurt’u, Ulaşım Sorunları Çözülmüş Bir Esenyurt’u, Temiz Bir Esenyurt’u, Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt’u, Kültür Ve Sanatın Başkenti Esenyurt’u Esenyurtlularla beraber inşa edeceğiz. İnşallah Esenyurt gelecekte 3. bölgenin ve İstanbul’un parlayan yıldızı olacak” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

“Seçim öncesi de kara propaganda yaptılar, hiçbiri tutmadı”

Hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin de konuşan Başkan Özer, “Seçim öncesi hakkımızda kara propaganda yaptılar. Hiçbiri tutmadı, 50 bin oy farkla halkımız bizi seçti. Seçimden sonra da bu performansımızı beklemeyenler, ayaklarına bastığımız için bağırmaya başladılar. 2 gün önce Van Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Birlikte Sayın İmamoğlu’nu ziyaret ettik, beni de ziyarete geldiler.

Van Dernekler Federasyonu bir piknik düzenledi, bizi de davet ettiler. O programdaki konuşmamda ‘Sayın Van Büyükşehir Belediye Başkanı, hoş geldiniz’ dedim. Bunu aldılar ‘Ahmet Özer, Van Büyükşehir Belediye Başkanına hoş geldiniz dedi’ diye haber yaptılar. Bir ara görevden alındı geri iade edildi. Bir demokrasi ayıbı işlendi, bu giderildi. Türkiye için iyi bir şey bu” dedi.

“Bir iftira ve yalan kampanyası yürütüyorlar”

Başkan Özer, hakkındaki kara propagandaların sürekli yinelendiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bununla da yetinmiyorlar, bir iftira ve yalan kampanyası yürütüyorlar. ‘Ahmet Özer oğlunu, kızını belediyede çalıştırıyor’ diyorlar. Benim oğlum, kızım belediyede çalışmıyor. Kızım avukat, bir kurumda çalışıyor.

Oğlum inşaat mühendisi, başka bir yerde çalışıyor. ‘Amcasının oğlunu çalıştırıyor’ diyorlar, benim amcam yok. ‘Dayısının çocukları çalışıyor’ diyorlar, çalışmıyor. Kayınbiraderim üniversitede genel sekreterdi, emekli oldu.

Seçim sürecinde bizimle beraberdi. Herhangi bir görevi yok. ESPAŞ Müdürü dediler, ESPAŞ Müdürü başka bir arkadaşımız. Mali İşler Müdürü dediler, bunların tamamı yalan. Şu anda resmi bir görevi yok.”

“100 gün geçti valilik koruma talebime yanıt vermedi”

Valiliğe koruma talebinde bulunduğunu ancak kendisine bir koruma verilmediğini söyleyen Özer, “Ben valiliğe müracaatta bulundum, bir koruma talep ettim. 100 gün geçti, bana henüz bir koruma verilmiş değil. Bir yakınım beni uzaktan koruyor. Üstelik bu denilenlerin hepsi yalan ve iftira. Bu iftiraları neden atıyorlar? Çünkü başka bir şey yapamadıkları için bu şekilde bizi vurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bunları bir kenara bırakıyoruz. Dedikodularla uğraşacak halimiz yok” diye konuştu.

“Atılan iftiralara karşı hukuki süreci başlattık”

“Bizimle ilgili bir takım yalan yanlış, iftira haberler yapanlara suç duyurularında bulunuyoruz. Hukuki süreçleri başlattık, devam ediyor” diyen Başkan Özer, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizim işimiz gücümüz Esenyurt. Esenyurt için çalışıyoruz. Nasıl ki seçimde ‘Birlikte Başaracağız’ dedik ve kazandık, şimdi de birlikte çalışıyoruz, birlikte başaracağız.”​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)