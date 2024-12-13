KURUCU BAŞKAN MEHMET REMZİ TANIŞ YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASINDA DERGİMİZİN GÜNDEMİ SADECE BASIN CAMİASI OLACAK DEDİ ...
İlke Duyan'ın yaptığı sunumla başlayan Dergi Lasnman gecesine Medya,İş Siyaset ve bürokrasi camiasının önemli isimleri katıldı. Kurucu başkan M.Remzi Tanış yaptığı konulmda şunları söyledi "İsmimizden de anlaşılacağı üzere bizim bütün çalışmalarımız basın camiası ile alakalıdır. Bugün burada da mesleğimiz ile alakalı çıkardığımız dergimizin lansmanı için bir araya geldik. Bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan siz değerli dostlarıma teşekkür ederim. Hep beraber olursk daha güzel işler üretiriz dedi.
Konuşmanın akabinde derginin ilk sayısına reklam veren bazı firma temsilcilerine plaket takdimi yapıldı.Yemekten sonra vakti müsait olanlar geç saatlere kadar sohbet edip mesleğin sorunlarını masaya yatırdılar.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner