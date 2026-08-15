İŞTE HAK SAHİPLERİNDEN GELEN BİLGİLER ŞU ŞEKİLDE OLDU

Bizler Başakşehir ilçesi Güvercintepe Narlı sokakta yıkılan 57- 63-65-67 kapı numaralı meskenlerimiz yasal süreç talip edilmeden hukuksuz bir şekilde yıkıldığı iddia ediliyor.

Sürecin aşamaları yaklaşık 4 ay önce Başakşehir belediyesi, narlı Sokak'ta bulunan yıkılanlar dahil, toplamda 10 adet parsel sahibi. Mâlik lerini telefonda Belediye'ye davet ederek toplantı yapılıyor.

Toplantıda gündemini belediye şu şekilde aktarıyor.

Tapulu arsanız olan yerin içinde her ne kadar eski yapım, elektrik su doğalgaz aboneliğiz mevcut olsa da, gecekondunuzun yanında belediye olarak kapalı pazar yapması hasebiyle sizden yerlerinizi istiyoruz, bedel olarak ta, 3 milyon 500 bin TL teklif yapıyoruz deniyor. Veya Şahintepe de size bir daire verelim + 2 milyon 500 bin TL siz Belediyeye borçlanın diye teklif yapılıyor.

Mülk sahipleri de, teklifi red ederek, kendilerine parsel başı 2 adet daire, veya emlak rayiç değeri 8.milyon olduğundan bir tık üstü olan 10.milyon TL ye razı olacaklarını iletiyorlar, belediye teklifi kabul etmiyor, toplantı sonuçsuz kalıyor.

Yaklaşık 1 ay sonrasına ikinci toplantıya çağrılıyor o toplantıda, teklif değişmiyor, yerleriniz kaçak yapı falan bir türlü bahanelerle kapalı tehdit vari sözler kullanılıyor toplantı sonuçsuz dağılıyor

Yaklaşık bir ay sonra, 3 üncü toplantıya çağırıyorlar, bu toplantıda, teklif değişiyor, parsel başı yerlere, yine Şahintepe, BAŞAK KENT A. Ş nin yaptığı konutlardan, 1 er daire yada, kişi başı 5.600 bin TL'ye satın alınmak isteniyor.

Cevaben daire sahipleri, nakit olursa, 10 milyon TL. Daire olursa 2 şer adette diretiyorlar.

Toplantı sonucu başkan yardımcısı Ahmet Melik’in gecekondu sahiplerine mademki bizim teklifleri kabul etmediniz kanuni haklarımızı kullanarak gerekeni yapacağız bundan sonrasını siz düşünün kaçak yapılarınızla bize pazarlık diretmesi yapıyorsunuz sözleriyle, yine tehdit vari cümleler sarf ederek toplantı sonuçsuz kalıyor.

Son yaşanan rezalet ise şöyle gerçekleşiyor, ekte gözüken evraklar doğrultusunda.

11-Ağustos 2026 günü kapılara yapı tatil tutanakları asılıyor.

13-08-2026 günü encümen kararları muhtarlığa tebliğ ediliyor.

14-Ağustos 2026 günü de, çevik kuvvet, yıkım ekibi eşliğinde, 10 parsel içi boş olan 4 adet parseli yıkıp gidiyorlar.

Hak sahiplerinin avukatı da gazetemize şunları söyledi Belediye süreçleri beklemeden bir oldu bitti ile hukuksuz bir yıkım yapmıştır.

Biz hak sahipleri adına dava açacağız şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)