29 Haziran 2026 tarihinde Mehmet Onur Kılıç'ın genel başkanı olduğu Cumhuriyet Emek Partisi (CEM) Atatürkçü ce Sosyal Devlet ilkelerini savunan Türkiye'nin en yeni siyasi partilerinden birisidir.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Cumhuriyet Emek Partisi (CEM) Genel Başkanı Mehmet Onur Kılıç Basın mensupları ile Kuruçeşme 'de bulunan Chesme Lounge' de kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldi.

İlk olarak çok sayıda basın mensubu ile Kahvaltı yapan Kılıç akabinde partisi ve siyasi yol haritasından bahsederek basın mensuplarını bilgilendirdi. Sunumdan sonra çok sayıda gazetecinin sorduğu her soruya içtenlikle cevap verdi.

Program fotoğraf çekimi ile son buldu .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)