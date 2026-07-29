GENÇ GİRİŞİMCİ YUSUF SIDDIK ÇETİNER BÖLGENİN İLK KİTAP KIRTASİYE MAĞZASINI AÇARAK HALKIN YAŞADIĞI YERDE BİNLERCE ÜRÜNE ULAŞAMINI SAĞLIYOR…

Mavera Comfort, Fuzul…,Nida …Ebruli… Öğrenci yurdunda yaşayan on binlerce kişi artık bir kalem için veya bir fotokopi çekmek için kilometrelerce uzağa gitmeye gerek yok. Bereket azdadır mantığı ile hareket eden genç girişimci Yusuf Sıdık Çetiner şunları söyledi. “Değerli müşterilerimiz için çok şık ve güzel bir mağaza ile binlerce ürünü tek çatı altında komşularımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kırtasiye Kırtasiyeciden alınır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Merve Saraç

On binlerce şubesi olan gıda ağırlıklı çalışan bir çok marketin okulların açıldığı sezonda sınırlı sayıda kırtasiye ürünü satarak bizim gibi küçük esnafı çalıştıramaz hale getirmesine komşularımızın pirim vermemesini dilerim.

Ben komşularıma alış verişlerini yerel esnaflarından yapmalarını tavsiye ederim.

Biz burada bu hizmeti ayağınıza getirmeseydik bir fotokopi veya bir kalem için kilometrelerce uzağa gitmek zorunda kalacaktınız.

Akşam işinizden evinize yorgun gelirken evladınızı veya torununuz ömür boyu unutamayacağı şık bir oyuncak alıp mutlu etmenin paha biçilmez değerini ayağınıza getirmemizin bölge için önemli olduğunu düşünüyorum.

Bütün komşularımı mağazamıza bir çayımızı içmeye veya Malatya’dan özel getirdiğimiz kuru kayısımızdan tatmaya bekliyoruz.

Ziya Gökalp Mahallesi ve çevresindeki binlerce ailenin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan BİLGE CONCEPT Store, Mavera Comfort altında hizmete açılıyor. Çocuk kitaplarından seçkin kırtasiye ürünlerine, oyuncaktan hediyelik eşyaya, yüksek kaliteli fotokopi hizmetinden mimari baskılara kadar geniş ürün yelpazesiyle bölgenin yeni buluşma noktası olmaya aday!

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nin merkezinde, Mavera Comfort çarşı katında kapılarını açan BİLGE CONCEPT Store, klasik bir dükkan anlayışının ötesine geçerek komşularına nitelikli ve keyifli bir mağaza deneyimi sunuyor.

"Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Mahallenin Enerjisini Yükselt!"

Büyük zincirlerin soğukluğundan uzak, her gittiğinizde güler yüzle karşılaşacağınız BİLGE CONCEPT Store, mahalle kültürümüzü ve esnaf sıcaklığını modern konseptiyle buluşturuyor. Çocuğunuzun okul ihtiyacından evinizin fotokopi işlerine kadar her detayda yanınızda olan yerel esnafınıza sahip çıkmak, komşuluk bağlarımızı güçlendirirken bölgerimizin değerine de değer katıyor.

Neler Var? (Kırtasiye, Oyuncak, Fotokopi ve Çok Daha Fazlası)

BİLGE CONCEPT Store, Ziya Gökalp ve Kayaşehir bölgesindeki öğrencilerin, velilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırıyor:

Okul ve Ofis Kırtasiye: En kaliteli markalar, sağlığa zararsız çocuk ürünleri, şık ve trend defter-kalem setleri.

Eğitici Oyuncak & Kitap: Çocukların gelişimini destekleyen akıl oyunları, zeka oyuncakları, popüler çocuk kitapları ve hediye seçenekleri.

Hızlı ve Kaliteli Fotokopi / Baskı Merkezi: Ödev çıktısı, vesikalık baskı, evrak çoğaltma, dijital baskı, taranmış belge işleri ve proje/fotokopi çözümleri.

Hediyelik Eşya ve Aksesuar: Sevdiklerinize özel günlerde sunabileceğiniz konsept hediyelikler.

Bölgenin Tam Kalbinde, Tüm Sitelerimize Bir Adım Mesafede!

Hizmet Verdiğimiz Komşu Sitelerimiz:

Mavera Comfort

Mavera Butik

Fuzul Avrasya

Hayat Parkı Olimpiyat Evleri

Binbay & Fuzul Projesi

KYK Yurdu Bölgesi

Site sakinleri başta olmak üzere, tüm bölge komşularımızı kahvemizi içmeye, mağazamızı keşfetmeye ve çocuklarıyla keyifli anlar geçirmeye davet ediyoruz!

"Kaliteli hizmet, doğru fiyat ve samimi esnaflık anlayışıyla BİLGE CONCEPT Store olarak Ziya Gökalp Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Mahallemizin esnafına sahip çıkalım, birlikte büyüyelim!"

Mağazamızda Bulabileceğiniz Başlıca Hizmetler:

Okul, Ofis & Sanatsal Kırtasiye Ürünleri

Yüksek Hızlı Renkli / S-B Çıktı, Fotokopi & Tarama Hizmeti

Lisanslı Oyuncaklar, Akıl Oyunları & Parti Malzemeleri

LGS - YKS Sınav Hazırlık Kitapları & Romanlar

Hediyelik Eşya, Aksesuar & Teknoloji Grubu

İLETİŞİM İÇİN :

BİLGE CONCEP STORE KİTAP – KIRTASİYE - OYUNCAK VE BASKI MERKEZİ

Adres: Ziya Gökalp Mah. Doktor mimar Kadir Topbaş caddesi / Olimpiyat Blv. Yanı, Mavera Comfort Çarşı Alanı - Başakşehir / İstanbul

İletişim & WhatsApp Çıktı Hattı: 0534 066 06 44

Instagram: @bilge_store1

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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