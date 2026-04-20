YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GÜN BOYU EĞİTİM OLACAK

Gazetemizi arayan bir çok veli şunları söyledi.” Bizim Denizköşkler ilkokulu yapılırken küçük çocuklara göre dizayn edilerek inşa edilen bir okulu daha sonra ortaokul öğrencilerini de aynı binaya almak doğru ve güzel bir kakar değil diyen veliler araya bir tel çekerek bahçeyi ikiye bölmek çözüm değil. Bizim okulumuz yapılırken bahçe tek okul olacak şekilde planlamış.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Şu an tek okuldan iki okul çıkamaya çalışırsanız her iki okul da eksik kalır diyen veliler okulumuza misafir gelen ortaokul öğrencilerinin okulu yapılsın ve misafir öğrencilerimiz kendi okullarına gitsin

Ortaokul neden Lise oluyor ? Okul yönetimi almış oldukları karar gereği 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde ilkokulun ikiye bölüneceğini ifade ederek velilere açıklama yaptı.

Bir Veli de gazetemize şunları söyledi, Malum ülkemizde kısa bir süre önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okula olan elim olaydan ötürü bu fikir biz velileri tedirgin etmektedir.

Bunu okul yönetimine bildirdiğimiz halde yanlıştan dönülmemiştir. Okul bahçemiz zaten küçük bir de bu bahçeyi telle ikiye bölmek doğru değildir.

Uzmanlar bu okulu planlarken öğrenci sayısını hesaba katarak bahçe ve diğer tamamlayıcı mekanlar bir ve beraber düşünmüşlerdir.

Şimdi durup dururken hiçbir bilimsel dayanağı olmayan okulun biz yaptık oldu mantığı ile ikiye bölünmesi doğru değildir.

Veliler okullarının ikiye bölünmesi güvenlik açsından da yeterli değildir hem de bahçe küçük olduğu için kullanım açısından ihtiyaçlara cevap vermeyecektir. Bir okula iki okul sığdırmak İlkokul çocuklarımızı her şekilde mağdur edecektir.

Sadece bahçenin ayrılması çözüm değil. Tel ile ayrılan bahçelerde türlü sözlü, fiziksel davranışlar yaşanacaktır.

Kaldı ki birinci sınıflar üst sınıflardan çekinmekte bir de ortaokullar eklenirse onlarda özgüven eksikliği, okula karşı soğuma, korku vs. gibi bir çok sorunla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. “ şeklinde konuştular.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)