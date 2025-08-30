Turan mesajında, “1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te attığı imzadan sonra, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından Anadolu’ya atılan ikinci ‘bin yıllık imza’nın 103. yıldönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizin savaş meydanlarındaki hiçbir başarısı, alelade bir kaba kuvvet başarısı değildir. Hepsinin temelinde yüksek bir cesaret, stratejik akıl ve en önemlisi; kimi zaman gaza, kimi zaman da var olma azmi vardır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“Zaferlerimiz bize yarını gösteriyor”



30 Ağustos’un sadece geçmişin hatırlanması olmadığını belirten Turan, şunları kaydetti:

“30 Ağustos’u anmak, sadece geçmişe ait bir hatıranın yâd edilmesi değildir. Tüm zaferlerimiz bize ne için mücadele ettiğimizi, dünyanın nasıl acımasız bir yer olabileceğini ve bizim nasıl ayakta kalabileceğimizi anlatır. Aslında kutladığımız her millî bayramımızda geçmişimizin değil, geleceğimizin muhasebesini yapıyor; dünü değil, yarını öğreniyoruz.”



“Yerli ve millî kalkınma maziden çıkarılan derslerin eseridir”



Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlara da değinen Turan, “21. yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğumuz gelişmeler, bu motivasyonun eseridir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, hatta Kıbrıs Harekâtı’nda yaşanan mühimmat sıkıntısını, bugün dünyanın en önemli insansız hava aracı üreticilerinden biri haline gelerek, savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı yüzde 80’lerden yüzde 20’lerin altına düşürerek geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla ‘yerli ve millî’ olarak tanımladığı kalkınma kimliği, maziden çıkarılan derslerin eseridir” diye konuştu.



“Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”



Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Savaş meydanlarında kan ve ter döken tüm şehit ve gazilerimizle bize bu vatanı ve vizyonu miras bıraktıkları için gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, 26 Ağustos 1922’de ‘Allah Allah’ nidalarıyla başlayan Büyük Taarruz’u savaş meydanında bizzat sevk ve idare ederek 30 Ağustos 1922’de kesin zaferle neticelendiren Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik ediyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)