“Yıllardır uyarıyoruz, maalesef haklı çıktık”

Karabat, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, pos cihazları aracılığıyla kara para aklayan şirketlere yönelik son operasyonları değerlendirdi: “Yıllardır uyarıyoruz. Pos cihazı ile kara para aklayan şirketlere operasyonlar başladı ama bu, uyarılarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” diyen Karabat, 2019’dan bu yana yapılan pos tefeciliği işlemlerinin 120 milyar dolar civarına ulaştığını vurguladı.

“Laleli’de 47 milyar TL’lik işlem: buzdağının GÖRÜNEN ucu”

İstanbul Laleli’deki son operasyonda 47 milyar TL’nin üzerinde işlem tespit edildiğini hatırlatan Karabat: “Bu meblağ 1,2 milyar dolara denk geliyor. Ancak bu yalnızca buzdağının görünen kısmı” dedi. Karabat’a göre, bu işlemler yıllardır süregelen devasa bir finansal suç zincirinin parçası.

“Büyük şirketler ve bankalar korunuyor”

CHP’li Karabat, operasyonların asıl failleri koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu operasyonlar göstermelik hale geliyor. Büyük işlemleri yapan şirketlere, imtiyazlı pos cihazı veren bankalara ve bunların siyasi bağlantılarına dokunulmuyor.” Karabat, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için bu tür vitrin operasyonlarının devreye sokulmuş olabileceğini belirtti.

“ABD ziyareti hezimettir: Tıpkı kapitülasyonlar gibi anılacak”

Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin Türkiye açısından “siyasi, iktisadi ve diplomatik bir hezimet” olduğunu söyledi: “ABD’nin diplomatik şantaj yaptığı bir gerçek. Bu şantaj başlıklarından biri de pos cihazı ile kara para aklamadır. Bu ziyaret, gelecekte tıpkı Osmanlı’nın kapitülasyonları gibi anılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yönetilemiyor, egemenliğini kaybediyor”

Karabat açıklamasının sonunda Türkiye’nin hem yönetilemez hale geldiğini hem de egemenliğini kaybettiğini belirtti: “Meşruiyetini Beyaz Saray’da arayanlar, verdikleri tavizlerin ve kara para organizatörlerinin hesabını bu millete çok yakında verecektir.”