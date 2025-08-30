VATAN CADDESİ 103 YILINDA 30 AĞUSTOS TÖRENLERİNDE YİNE MUHTEŞEM GEÇİTLERE ŞAHİTLİK YAPTI…

Henüz cumhuriyetimiz 22 yaşında iken üç medeniyete başkentlik yapmış İstanbul’un kalbi sayılan Eminönü bölgesinin Cağaloğlu semtinde dünyaya gelen Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma 80 yaşına rağmen başında kuvvacı şapkası kolunda görevli yazısı elinde istiklal marşı, gençliğe hitabe ve Atatürk’ün resmi ile hem Taksim Atatürk anıtında ve vatan caddesinde sancaktarlık görevi gereği saatlerce ayakta durarak vazifesini yaptı…

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Beyoğlu – Fatih - İstanbul

CANLI ÇELENK,FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER 80 YAŞINDAKİ KUVVACI İSTANBULLU KARA FATMA SENELERDİR HER BAYRAM GÜNÜ İSTANBULTAKSİM’DEKİ ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI’NIN HEYKEL KAİDESİ’NİN SOL YANINDAKİ BOŞLUK’TA ELİNDEKİ,PANODA YER ALAN İSTİKLAL MARŞI,TÜRK BAYRAĞI VE GENÇLİĞE HİTABE İLE SANCAKTARLIK GÖREVİNİ YAPTI…

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma gazetenize şunları söyledi.”Adeta Milli bayramlarımızda canlı çelenk gibi kimseye sataşmadan ve söz etmeden durmam gereken yerde durarak Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygım gereği 80 yaşında bile yıllardır milli bir görev olarak gördüğüm bir vazifeyi icra ediyorum.

Bir Atasözümüz der ki Arif olanlar anlar. Gerçi anlasalardı, hatırlasalardı 75( yetmişbeş) senedir anarşi ,terör, bölücülük olmazdı…Benden söylemesi; idrâk, İz’an ,Ferâset sahibi olanlar yani hakiki, gerçek aydınlar anlarlardı.

Sadece diploma almakla arif (aydın) olunmuyor insan’ın, insanların kendi kendilerini yetiştirmeleri gerek. Herkes kendi kendisini yetiştirmeye baksın.

Bütün halkımızın 30 Ağustos Zafer bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

HERKES ÜLKESİ İLE GURUR DUYDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin birlikleri binlerce yıllık bir tarihe yakışır şekilde disiplin içinde törene katılması herkesi duygulandırdı. Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma Nene de 2 saatten fazla süren Vatan caddesi etkinlikleri göz kamaştırdı.

TSK mensuplarının yürüyüşü ve araçlarının boy göstermesi dosta güven düşman’a korku verdi.

Protokol üyeleri İBB çalışanlarının taşıdığı dev Türk bayrağı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını ayakta alkışladı.

Günün tek üzücü olayı ise 80 yaşındaki bayrak ve ülke hayranı bir kadın olan Kuvvacı İstanbul Kara Fatma Nene’yi tören alanına almamalarına karşın Vatan caddesindeki törenlerde ise emniyete mensup polisler ve emniyet amirleri koluna girerek tören alanına götürmeleri ve tören sonunda kadın bir emniyet amirinin kendi aracı ile Fatma Ragibe Kanıkıuru Loğoğlu’nu evine kadar götürmesi her kurumda olduğu gibi hem iyiler hem de kötüler var dedikleri söz bir kez daha doğru çıktı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)