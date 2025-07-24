Aysen Kapıcıoğlu’nun Son Yolculuğu Muhteşem Bir Kalabalığın Katılımı İle Oldu

Kapıcıoğlu ailesini acılı gününde; Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye başkanı Av. Ömer Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyeleri Birol Gür, Osman Gür, Yavuz Tellioğlu, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mali Müşavir Mustafa Yalçınkaya, Gençlik Kolları başkanı Yusuf Şahin, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF)Başkanı İş İnsanı Dilman Kaya, İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (İZEDEF)başkanı İş İnsanı Murat Tufan, İstanbul Kantinciler Odası başkanı Vahap Osmanoğlu, Anahtar Parti İstanbul il yönetim kurulu üyesi Asuman Sula Durmuşoğlu, İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi, Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner,Zeytinburnu Belediye başkan yardımcıları, Siyasi parti yönetim kurulu üyeleri, Dernek başkanları ve yönetimleri, Mahalle muhtarları, Spor kulübü başkanları, okul müdürleri, meclis üyeleri, basın mensupları başta olmak üzere çok sayıda kişi merhume Aysen Kapıcıoğlu’nu son yolculunda yalnız bırakmadı.

MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu Şunları söyledi ;

Annemizin vefatı nedeni ile acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan çok sayıda akrabamıza, dostlarımıza, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, Devlet adamlarımıza, Siyasi parti yöneticilerimize, okul müdürlerimize, Belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, basınımıza hasetten adaları teker teker saymak isterdim ama birilerini unutursam haklarına girerim endişesinden dolayı genel olarak yazarak herkese teşekkür etmeyi daha doğru buldum. Rabbim herkesin vefat etmişlerine rahmeti ile muamele eylesin.

Bizde İstanbul Times Medya Grubu olarak Merhume Aysen Kapıcıoğlu’na Alalh’tan rahmet, geride kalan acılı yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)