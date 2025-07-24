İBB TUTUKLAMALARININ EKONOMİYE ADALETE VE GÜVENE ZARARI ÇOK BÜYÜK

Yerel Mahkemenin ahmak davası olarak bilinen süreç ile alakalı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı getirmesi, toplantıda bana neden hep aynı bilirkişi denk geliyor diye ismini verdiğin için dava, Cumhuriyet savcısına yaptığımız çalışmalar ile sana faydamız olmayabilir ama çocuklarınıza bir katkı sunabiliriz dediği için 2 seneye yakın hapis cezası alan ve bunlar gibi bir ceviz kabuğunu doldurmayan konular ile alakalı açılan davalar ile siyasi geleceği parlak olan bir kişiyi yarış dışı bırakmayı düşünmek demokrasi açısından savunulacak bir yanı yok.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

CHP’nin iddiası şu; Bizim yasalarımızda bir yargı mensubu siyasi bir göreve talipli olursa daha sonra eski mesleğine dönme imkanı olmamasına rağmen olan İstanbul Cumhuriyet başsavcısı A.G’ in daha önce yaptığı bakan yardımcılığı siyasi bir görev olduğu halde bu unvan yeni ihdas edildiği için AKP bu siyasi bir görev değil diyerek suyu ters akıtmaya çalıyor.

Bakan siyasi bir tercih sonucu göreve geldiği halde yardımcısı da aynen siyasi otorite tarafından atandığı halde o siyasi değildir demek akıl ve mantık ile bağdaşmıyor tezini savunuyor. CHP daha önce bakan yardımcısı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasını kabul etmiyoruz diyor ama bunu dikkate alan siyasi bir otorite yok.

Ekrem İmamoğlu Ahmak davası için eski iş işleri bakanı Süleyman Soylu bana ahmak dedi bende ona dedim dediği halde yargı sen bu sözü yargı mensupları için dedin diyerek çok ağır olan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl’ da siyaset yasağı getiren yerel mahkeme kararı şuan istinaf sürecinde.

Bir çok siyasetçi ve yargı mensubu Süleyman Soylu defalarca canlı yayınlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Ahmak dediği için neden ona karşıda dava açılmadı ?

Ahmak sözü aklını yeteri kadar kullanmamak demek olduğu halde bu sözü hakaret sayıp verilen cezanın çok ama çok ağır olduğunu ifade ediyorlar.

Ayrıca 31 sene önce alınan bir diplomanın da sağlıklı ve doğru olmayan iddia ve gerçekler ile iptal edilmesinin tek nedeni CHP Cumhurbaşkanı adayı olmasına bağlıyor.

Toplumun büyük kesimi İBB Tutuklamalarının bir an önce adil bir şekilde yapılarak sağlıklı bir karar’ a varılması ülke selameti açısından doğru olan yöntem olduğunu vurguluyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)