Kardeş Kültürler Festivali’nde Serhat rüzgarı esti…

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile organize edilen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, üçüncü gününde Esenyurt’ta yaşayan halk âşıklarını, Esenyurtlular ile buluşturdu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Esenyurtluların severek dinlediği âşıklar Vahit Köroğlu, Orhan Üstündağ, Erzade Kapan ve Ahmet Poyrazoğlu’nun sahneye çıktığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Atışma, lebdeğmez, taşlama ve ağıt gibi âşıklık geleneğinin temel motiflerini seslendiren âşıklar, birbirinden güzel türkülerle Esenyurtluları hem eğlendirdi hem de duygusal anlar yaşattı.

“BAŞKANIMIZIN HER BİRİNİZE SELAMLARI VAR”

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, etkinliğin sonunda sahnedeki aşıklara çiçek verdi. Ayyıldız konuşmasında, “Esenyurt’u kültürün ve sanatın başkenti yapmak için gece gündüz demeden çalışan Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in hepinize selamlarını iletiyorum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)