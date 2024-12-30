ÖZDEMİR BAŞARILI OLABİLECEK Mİ ?

Son yıllarda ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin Ak Parti'nin en büyük handikap olduğu sık sık vurgulandığı bir ortamda kongreye gidecek olan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında genel merkezin adayı olarak Bağcılar Belediye Bakanı Abdullah Özdemir'in adayları olacağını tebliğ etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Bir çok zorluk ile mücdele edecek olan Ak Parti'nin yeni il başkanının başarılı olup olmayacağının önünde bir çok değişik zorluğun bulunduğu biliniyor.İlk zorluk so 6 yıldır İBB'ni CHP adayı İmamoğlu tarafından kanazanılıyor olması.

Diğer sorunların başında özellikle İstanbul basınına bugüne kadar üsten bir bakış ile bakan 22 yıllık Ak parti İstanbul il başkanları gibi Ödemir'de aynen sizi tanımıyoruz bilmyoruz ve sizin ile bugüne kadar olduğu gibi yine muhatap olmuyoruz mu diyecelk yoksa yep yeni bir çalışma metodu ile toplumun her kesimi ile daha samimi ve yakın ilişkiler içine girerek yeni bir başarı ivmesi yakalamaya mı çalışacak hep beraber kongre sonrası izleyip göreceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)