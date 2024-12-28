ERİKLİ BABA VAKFI VE CEMEVİ TARİHİ BİNASINDA YAPILAN KAHVALTI SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇTİ…

28 Aralık 2024 tarihinde yapılan kahvaltı programına Zeytinburnu CHP ve İBB meclis üyesi iş insanı Düzgün Kaya, Zeytinburnu Mardinliler Dernek Başkanı ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) Başkanı iş insanı Dilman Kaya, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya,Malatya Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin, Erzincan Derek başkanları,Erzincan Kemah platformu başkanı,Zeytinburnu Mahalle muhtarları başta olmak üzere çok sayıda davetli birlik kahvaltısına katılarak Erikli Baba Cemevi yönetimin yalnız bırakmadılar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyğn Çetiner -Zeytinburu - İstanbul

Zeytinburnu Mardinliler Dernek Başkanı ve ZEYDEF Başkanı Dilman Kaya Şunları söyledi;

Zeytinburnu Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdiği istişare kahvaltı programına katıldık. Samimi ev sahipliği ve katkılarından dolayı Vakıf Başkanı Dursun Aydoğdu’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür buluşmaların, dayanışmayı ve ortak hedefler için iş birliğini güçlendirdiğine inanıyoruz. “Biz yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla, ortak değerlerimiz etrafında buluşmaya devam ediyoruz.

ERİKLİ BABA VAKFI VE CEMEVİ BAŞKANI İŞ İNSANI DURSUN AYDOĞDU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ …

“2024 Yılının son haftasında düzenlediğimiz birlik kahvaltımıza katılan bütün dostlarımıza Gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür etmek isterim. Zeytinburnu Erikli Baba Vakfı ve Cemevi olarak kendi cemaatimizin birçok ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Bütün halkmızı her zaman çay kahvemizi içmeye bekleriz. Her zaman olduğu gibi şimdi de ilçemizin,ilimizin ve ülkemizin gelişmesine bir damla olabilmek adına yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber bu dönem bize vazife veren delegelerimize de teşekkür ederim. 2025 yılının dünyada kan ve gözyaşının en aza ineceği bir yıl olması temennisi ile herkesin yeni yılını kendim ve kurumum adına kutlarım” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)