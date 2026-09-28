AK Parti’nin Türkiye genelinde sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”nın İstanbul programı, 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



İstanbul’un 961 mahallesini kapsayan saha çalışmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, bakanlar, MKYK üyeleri, milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, belediye başkanları, meclis üyelerinin yanı sıra il ve ilçe teşkilatları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Toplam 7 bin 18 saha görevlisinin yer aldığı çalışma kapsamında İstanbul genelinde 1494 program gerçekleştirildi. Parti yöneticileri ve teşkilat mensupları; esnaf, sivil toplum kuruluşları, mahalle sakinleri, gençler ve farklı kesimlerden vatandaşlarla bir araya geldi.



Programlarda yaz boyunca yürütülen çalışmalar, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler, ekonomi programı ve “Terörsüz Türkiye” süreci başta olmak üzere gündemdeki başlıklar vatandaşlarla değerlendirildi, talep ve öneriler dinlendi.



BÜYÜKGÜMÜŞ: SİYASETİN YEGÂNE PUSULASI MİLLİ İRADEDİR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret ederek saha çalışmalarına katıldı.



İstanbul’un 39 ilçesinde ve bütün mahallelerinde vatandaşlarla buluştuklarını belirten Büyükgümüş, yaz boyunca gerçekleştirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımları milletle istişare edeceklerini söyledi.



“Terörsüz Türkiye” ve ekonomi programı başta olmak üzere temel başlıklardaki çalışmaları vatandaşlarla değerlendireceklerini ifade eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:



“Bizim için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan gördüğümüz siyasetin en temel düsturu şudur: Millete hizmetin, siyasetin yegâne pusulası milli iradedir. Onun için sadece seçimden seçime, sadece sandıklar kurulduğunda değil, her an milletimizle beraber olarak, gönül gönüle yaptığımız tüm çalışmalarda omuz omuza ilerlemeyi biz siyasetin şiarı olarak değerlendiriyoruz.”



ÖZDEMİR: 365 GÜN SAHADA OLAN BİR TEŞKİLATIZ



AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise İstanbul genelindeki programın, teşkilatın yıl boyunca sürdürdüğü saha çalışmalarının bir özeti niteliğinde olduğunu söyledi.



39 ilçe ve 961 mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Özdemir, “Biz, 365 gün sahada olan, vatandaşıyla bir ve beraber olan bir teşkilatız. Bizzat vatandaşımızın kendisinin kurduğu partisini, bizzat tabelasını bizlerin astığı partinin mensuplarıyız. İnşallah bugün İstanbul’umuzda vatandaşımızla güzel bir muhabbeti pekiştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.



AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma prensibi doğrultusunda siyaset yaptığını belirten Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana İstanbul’un farklı noktalarında vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti.



Özdemir, “Çarşıda, pazarda, vatandaşımızın olduğu her yerde, hanımefendilerin olduğu yerlerde, gençlerin olduğu alanlarda her daim toplumun nabzını alan, dinleyen ve toplumumuzun beklentilerine bizzat çözüm üretecek çalışmaları yerine getiren bir partiyiz.” dedi.



“7 BİN 18 SAHA GÖREVLİMİZLE İSTANBUL’DAYIZ”



Programın katılım rakamlarını da paylaşan Özdemir, İstanbul’daki çalışmalara 17 genel başkan yardımcısı, 48 MKYK üyesi, 11 bakan, teşkilat başkan yardımcıları, genel merkez ve disiplin kurulu üyeleri ile 123 milletvekilinin katıldığını belirtti.



Özdemir, “Toplamda 7 bin 18 saha görevlimizle birlikte çıkartma yaptığımız bir gündeyiz.” diye konuştu.



İstanbul’daki yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdemir, ilçe belediyelerinde yürüyen hukuki süreçleri takip ettiklerini belirterek, belediye meclislerinde son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere değindi.



Özdemir, “CHP meclis üyelerinin dahi süreçten rahatsız olduğu bir dönemde belediyelerde yapılan seçimlerde de AK Parti lehine gelişen bir sürecin hep birlikte şahidiyiz.” ifadelerini kullandı.



“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”nın İstanbul ayağı kapsamında gün boyunca 39 ilçede gerçekleştirilen 1494 programla vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, teşkilat mensupları saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)