Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Platform Zeytinburnu; düğün, kına, mevlit, yemek ve toplantı organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. 500’er kişilik iki ayrı salonun gerektiğinde birleştirilerek 1000 kişilik tek salona dönüştürülebildiği merkez; 172 araçlık otoparkı, geniş fuaye alanları, organizasyon mutfağı ve VIP bölümleriyle Zeytinburnululara çok amaçlı bir sosyal yaşam alanı sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi’nde yer alan Platform Zeytinburnu, 5 bin 784 metrekarelik parsel üzerinde toplam 12 bin 978 metrekareyi aşan inşaat alanına sahip. İlçenin sosyal yaşamına yeni ve kapsamlı bir organizasyon alanı kazandıran yapı; iki bodrum kat, zemin kat, kısmi birinci kat ve çatı katından oluşuyor.

İKİ SALON BİRLEŞİYOR, KAPASİTE 1000 KİŞİYE ÇIKIYOR

Platform Zeytinburnu’nun zemin katında iki ayrı fuaye ile 500’er kişilik iki salon bulunuyor. Birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen salonlar, ihtiyaç hâlinde aralarındaki ahşap bölme panellerin açılmasıyla 1000 kişilik tek bir büyük salona dönüştürülebiliyor.

Organizasyonların tüm ihtiyaçlarının aynı yapı içerisinde karşılanabilmesi için merkezde iki gelin odası, servis mutfağı, nikâh memuru odası, ofisler ve VIP bekleme alanları da yer alıyor. Kısmi birinci katta ise VIP dinlenme ve bekleme alanlarının yanı sıra toplantı ve ofis bölümleri bulunuyor.

172 ARAÇLIK OTOPARK

Platform Zeytinburnu’nun iki bodrum katında geniş otopark alanları oluşturuldu. Merkezde 9’u engelli, 4’ü elektrikli araçlar için ayrılmış olmak üzere toplam 172 otomobil park yeri bulunuyor. Ayrıca bisiklet ve motosikletler için 67 araçlık park kapasitesi sunuluyor.

Yapıda kadın, erkek ve engelli kullanımına uygun bölümler dâhil toplam 55 WC’nin yanı sıra aile kullanımına ayrılan alan ve bebek bakım odası da bulunuyor. İkinci bodrum katta kadın ve erkek mescitleri, depo ve teknik birimler; birinci bodrum katta ise oto yıkama, mutfak, personel dinlenme alanları ve yemekhane yer alıyor.

FARKLI ORGANİZASYONLARA UYGUN MENÜ SEÇENEKLERİ

Platform Zeytinburnu’nun düğün ve özel günlerin yanı sıra yemekli organizasyonlara da uygun şekilde tasarlandığını belirten Ferhan Birer, “Platform Zeytinburnu iki ayrı salondan oluşmaktadır. Her bir salon 400 ila 500 kişiliktir.” dedi.

Organizasyon menülerinin farklı bütçe ve tercihlere göre hazırlandığını ifade eden Birer, düğün, kına ve mevlit programlarında geleneksel Türk mutfağından farklı seçeneklerin sunulduğunu belirtti. Menülerde zeytinyağlılar ve börek çeşitlerinden et ve tavuk yemeklerine, tatlı ikramlarından farklı organizasyon paketlerine kadar ekonomik ve premium alternatifler bulunuyor.

BAŞKAN ARISOY: “ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERECEK”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Platform Zeytinburnu’nun ilçenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu çok amaçlı sosyal yaşam alanı ihtiyacına cevap verdiğini belirtti.

Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nda vatandaşlarımızın rahatlıkla bir araya gelebileceği, yemek organizasyonları ve çeşitli toplantıların gerçekleştirilebileceği nitelikli ve çok amaçlı bir sosyal yaşam alanı bulunmuyordu. Bu yatırımla ilçemize önemli bir eksikliği giderecek yeni bir buluşma noktası kazandırmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Platform Zeytinburnu; yüksek kapasitesi, farklı büyüklükteki organizasyonlara uyarlanabilen salonları, otopark imkânı, servis ve mutfak altyapısı ile Zeytinburnu’ndaki düğünlerden toplu yemeklere, özel günlerden toplantılara kadar farklı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)