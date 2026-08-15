Bu okula kayıt olanlar hem fen ilimlerini öğrenecek hem de dini bilgiler ile beraber değerler eğitim olarak hayırlı birer evlat olmayı gaye dinecekti..
🎯 Sınırlı kontenjan için başvurunuzu son güne bırakmayın!
📚 Neden Bu Okul?
Adres Şartı Yok:
- Kayıt hakkı kazanmak için ikametgah aranmıyor, sınavda başarılı olmak yeterli!
- Nitelikli Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel proje okulu statüsünde eğitim.
✍️ Başvuru: Kayıtlar internet üzerinden online olarak alınmaktadır.
🔗 Hemen Başvur:
https://meb.ai/4RFFg6
☎️ Detaylı Bilgi: 0212 546 61 22
📍 Yer: Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No:22/1 Zeytinburnu/İstanbul
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )