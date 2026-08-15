Bu okula kayıt olanlar hem fen ilimlerini öğrenecek hem de dini bilgiler ile beraber değerler eğitim olarak hayırlı birer evlat olmayı gaye dinecekti..

🎯 Sınırlı kontenjan için başvurunuzu son güne bırakmayın!

📚 Neden Bu Okul?

Adres Şartı Yok:

- Kayıt hakkı kazanmak için ikametgah aranmıyor, sınavda başarılı olmak yeterli!

- ⁠Nitelikli Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel proje okulu statüsünde eğitim.

✍️ Başvuru: Kayıtlar internet üzerinden online olarak alınmaktadır.

🔗 Hemen Başvur:

https://meb.ai/4RFFg6

Rindan Ve Doğan Kaya Vefatlarının 1.Yılında Rahmetle Yad Edildi
Rindan Ve Doğan Kaya Vefatlarının 1.Yılında Rahmetle Yad Edildi
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☎️ Detaylı Bilgi: 0212 546 61 22

📍 Yer: Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No:22/1 Zeytinburnu/İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )