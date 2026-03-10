Ziyarette Zeytinburnu ,Malatya, İstanbul ve ülke gündemi hakkında güzel sohbetler yapıldı...

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya’da Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya ve arkadaşlarının ziyaretinde memnun ve mutlu olduklarını ifade etti.

Ak Parti Zeytinburnu ilçe balkanı Mali Müşavir Mustafa Yalçınkaya‘ da misafir perverliklerinden dolayı Suat Sarıkaya ve yönetimine teşekkür etti.

Malatya Derneğinde kabulde hazır bulunan başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner, Dernek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Balcı, Ahmet Şahin üyeleri ve hem Ak Parti de ilçe başkan yardımcısı olan Cengiz Kaçar aynı zamanda Malatya dernek başkan yardımcısı olarak da görüşmede hazır bulundu.

