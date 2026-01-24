Avcılar Belediyesi ile Marmara Grubu Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Afete Dayanıklı Şehirler – Avcılar” sunumu ve Afet İşleri müdürlüğü tarafından "Arama Kurtarma Gönüllülük Eğitimi" alan gönüllülere sertifikaları verildi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kent konseyi temsilcileri, belediye müdürleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Av. Yüksel CAN, Avcılar’ın afet gerçeğini en yakından hisseden ilçelerden biri olduğuna dikkat çekerek, afetlere hazırlığın yalnızca teknik bir başlık olarak ele alınamayacağını vurguladı.

“Afetlere hazırlık bizim için yalnızca teknik bir konu değil; komşulukla, dayanışmayla ve birlikte hareket etme kültürüyle doğrudan ilgili bir meseledir,” diyen Başkan Vekili, güçlü ve dirençli bir Avcılar hedefinin ortak bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

ORTAK SORUMLULUK, KATILIMCI YAKLAŞIM

Başkan Vekili Av. Yüksel CAN konuşmasında, afetlere karşı hazırlığın tek bir kurumun ya da belediyenin üstlenebileceği bir süreç olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

“Afetlere karşı daha güçlü bir Avcılar hedefi, yalnızca kurumların ya da uzmanların omuzlayabileceği bir süreç değildir. Bu yolculuk; bilimsel katkılarla ve Avcılar’da yaşayan komşularımızın aktif katılımıyla anlam kazanır.”dedi.

AFET GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA

Program kapsamında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan afet gönüllülerine sertifikaları takdim edildi. Sertifika alan tüm gönüllüler tebrik edilirken, gönüllülüğün afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmadaki rolü vurgulandı.

Başkan Vekili Av. Yüksel CAN, “Afetlere karşı direnç; önce bilinçle, sonra güvenle ve en nihayetinde ortak hareketle güçlenir,” ifadelerini kullandı.

UZMAN KATKILARI VE KURUMSAL DESTEK

Programda; Sunumları ve kıymetli katkıları dolayısıyla Marmara Grup Vakfı Genel Başkanı Sayın Dr. Akkan Suver’e, İstanbul İl AFAD Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Haluk Özener’e, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Doğru’ya, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Çatlıoğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Sayın Ayşe Deniz Arıcan’a, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İHH, Kızılay ve MAG ekiplerine teşekkür edildi.

“GÜÇLÜ ŞEHİRLER, GÜÇLÜ TOPLUMLARLA AYAKTA KALIR”

Konuşmasının sonunda Avcılar Belediyesi’nin yol haritasına da değinen Başkan Vekili Av. Yüksel CAN, şu mesajı verdi:

“Avcılar Belediyesi olarak şeffaf, katılımcı ve sahaya dokunan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız, bu kentin geleceği için sorumluluk almak isteyen herkese açık olacak. Çünkü biliyoruz ki; güçlü şehirler, güçlü kurumlarla değil, güçlü toplumlarla ayakta kalır.”

Program, ortak iradenin Avcılar’ın tüm mahallelerinde daha güvenli bir geleceğe dönüşmesi temennisiyle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)