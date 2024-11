“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

çalıştayda; toplumsal cinsiyet eşitliğinden, hukuki güvencelere, kadınların ekonomik güçlendirilmesinden, kriz dönemlerindeki dayanışmaya kadar pek çok konuda somut çözüm öne

Avcılar Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle düzenlediği çalıştaya kadınların ilgisi büyüktü. “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla bir araya gelen katılımcılar gün boyu süren grup çalışmalarında; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetle Mücadele Stratejileri, Kadın Hakları ve Yasal Güvenceler: Şiddete Uğrayan Kadınların Hukuki Korunması, Ekonomik Bağımsızlık ve Kadın Güçlendirme Politikaları, Medya, Dil ve Toplumsal Algı: Şiddetin Normalleştirilmesine Karşı Mücadele, Yerel Yönetimlerin Rolü: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyelerin Faaliyetleri, Kadın Örgütlülüğü ve Sivil Toplumun İş Birliği, Afet, Kriz Dönemi ve Şiddetle Mücadele, Psikolojik Şiddet ve Kadınlar: Sessiz Tehdidin Yıkıcı Sonuçları” konularını konuştu, çözüm yolları aradı.

Kadına şiddetin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, ilgili kurumlarla iş birliği olanaklarını artırmak ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluklarını güçlendirmek için düzenlenen çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi yayınlandı. Hazırlanan sonuç bildirgesi 81 ilin belediyelerine emsal teşkil etmesi açısından gönderilecek ve kadınların güvenliğini sağlamaya yönelik Avcılar Belediyesi için bir Eylem Planı oluşturulacak.

“HEP BİRLİKTE EŞİT BİR AVCILAR YARATACAĞIZ”

Çalıştayın açılış konuşmasını ise Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın eşi Asiye Çaykara yaptı. “Kadına karşı şiddet, yalnızca bireylerin değil; toplumun onuruna dokunan bir meseledir. Bugün burada bu karanlık gerçeği dönüştürmek için omuz omuza olmak güç veriyor. Şiddete karşı yalnız ve çaresiz olmadığımızı, birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve şiddete karşı çözüm önerileri üretebilmek için bir aradayız. Şiddetin bahanesi olmaz diyerek bugün bir kez daha İstanbul Sözleşmesi ve onun hukuki dayanağı 6284 yasasının önemini biliyor; uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bugün bu salonda, birbirimizi güçlendirecek, yeni yollar ve çözümler üreteceğiz.

Ortak aklımızı kalbimizi bugün şiddetle mücadele için birbirinden farklı alanlardan gelen mücadele eden bizlerle buluşturacağız. Birbirimizi dinleyerek, kenetlenerek, fikirlerimizi paylaşarak, dayanışmamızla bir kez daha iyi ki kadınlar var iyi ki kadın dayanışması var diyeceğiz! Ben, bir eğitimci olarak her gün kız çocuklarının gözlerine bakıyor ve gelecek ışığını görüyorum.

Aydınlık yarınların habercisi olan bu ışığın sönmemesi için onlara güvenli, eşit ve adil bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bunun yolu da bugün burada konuşulan, tartışılan ve hayata geçirilen adımlardan geçiyor. Ve bu değerli tartışmalar sonucu bugün bu kenti yeniden inşa etmenin yollarını, görevlerini çıkaracağımıza ve hep birlikte eşit bir Avcılar yaratacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu çalıştayı hayata geçiren arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca, sözü bana bırakarak biz kadınların sesine verdiği değeri gösteren saygıdeğer eşim, belediye başkanımız Utku Caner Çaykara’ya da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. İstanbul sözleşmesi yaşatır! Birlikte daha güçlüyüz!” dedi.

BAŞKAN ÇAYKARA: SALONLAR KADINLARIN

Açılış konuşmasının ardından salondan ayrılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Tabi biraz önce salondaydım ama kadın arkadaşlarımız, başkanım sizin de çıkmanız gerekiyor dediler. Bizde salonları tamamen kadın arkadaşlarımıza bıraktık. Çok önemli bir çalıştay gerçekleştiriyorlar. Toplumun her alanında bu konun maalesef kadınlar tarafından tartışılmaması, olaya bu açıdan bakılmaması bizi endişelendiriyor.

Tabi yerel yönetimler olarak bizler yaptığımız toplantılarda ve çalıştaylarda özellikle kadına yönelik şiddetin önüne nasıl geçebiliriz diye her fırsatta değerlendiriyoruz. Ama esas çözümün yasalarla mümkün olabileceğini, caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini, ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi’nin, hatta ötesine de geçerek çok daha etkin yasaların olması gerektiğini, her zaman her fırsatta dile getiriyoruz.” dedi.

“EŞİT VE ŞİDDETSİZ BİR TOPLUM İNŞA EDECEĞİZ!”

Sokakların kadınlar için güvenli hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çaykara sonuç bildirgesi ile hazırlanacak eylem planın Avcılar Belediyesi tarafından uygulanacağını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Çaykara; “Ekiplerimizle bir tespit çalışması yaptık. Özellikle şehrimizde yanmayan sokak lambalarını konusunda. Tabi bu konu direk bizim yetki alanımızda değil. İlgili kurum BEDAŞ’la da gerekli diyalogları kurarak Avcılar’da yanmayan tek bir sokak lambası bırakmayacağız. Çok ciddi farkındalık çalışmaları yapacağız.

Avcılarımız eğitim seviyesi yüksek bir Cumhuriyet kenti. O anlamıyla Avcılar’da bu olayların yaşanması bizi derinden ve fazlasıyla üzmektedir. Bunların yaşanmaması için vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz. Bir “acil eylem planı” oluşturuyoruz, Zabıta ekiplerimize sokaklarda kadın güvenliği eğitimi vereceğiz.

Sokaklarda güvenliği sağlayan zabıtalarımız, kadınlara destek olmak için hazır olacak. Kadınların öz savunma anlamında eğitimlere ihtiyaçları var, bu konuda belediye olarak adımlar atıyoruz.

Öz savunma kursları ile kadınlarımızı sadece yasalarla değil kendi güçleriyle de koruyacağız. Kadınların olası bir şiddet anında nereye ulaşabileceği konusunda ulaşabilmesi için belediyemizde bir birim oluşturuyoruz. Olası bir şiddet anında da vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Eşit ve şiddetsiz bir toplum inşa edeceğiz. Avcılarımızın sokakları güvenli olsun diye, biz elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

