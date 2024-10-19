MODERN, DAYANIKLI, YEŞİL BİNA

Avcılar Belediyesi akıllı, depreme dayanıklı ve sürdürülebilir yeşil binasına kavuşuyor. Vatandaşlara müjdeyi Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara verdi. İBB Meclisi’nde konuşan Çaykara, Avcılar’ın çehresini değiştirecek projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa edileceğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“AVCILAR’IN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”



Avcılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasını vatandaş dostu, çevreci, teknolojik bir yaklaşımla en kısa sürede bitirip hizmete sunacaklarını belirten Başkan Çaykara; “Yeni binamızla birlikte gelişecek kapasiteyle hizmetlerimizin daha da hızlanmasını sağlayacağız. Avcılar’ı hep birlikte yaşamın merkezi yapacağız.” dedi.

İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Avcılar’a verdiği desteklerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Çaykara’nın konuşmasının tamamı şöyle;

“Bugün İBB Meclisimizde tarihi bir yatırımın kararı onaylanmıştır. Uzun yıllar maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyemizin yönetiminin farklı siyasi partilerde olması sebebiyle Avcılar’da yaşayan vatandaşlarımız adeta cezalandırılmıştır. 2019 yılından itibaren, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun büyük destekleri Büyükşehir Belediyemizin Avcılar’a yatırımı hızlanmış, yeni dönemde ise işbirliği en üst seviyeye çıkarılmıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Avcılarımızın hem temel ihtiyaçlarının giderilmesi hem de kronikleşmiş sorunlarının çözümü konusunda Büyükşehir Belediyemizle kısa, orta ve uzun vadede projelerimizi hazırlamaktayız.



“Afete Dayanıklı Avcılar!



Bizler bir yandan Avcıları Yaşamın Merkezi yapmak için var gücümüzle çalışırken bir yandan afete dayanıklı bir Avcılar inşa etmek istiyoruz. Yüz yüze olduğumuz deprem gerçeğini her projemizde göz önünde bulunduruyoruz. Bu bakış açısıyla, 2020 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkılmış olan belediye binamızın yapımının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Avcılar Adına Ekrem İmamoğlu ve Meclis Üyelerine Teşekkür

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından onaylanan protokol bu nedenle tarihi bir önem kazanıyor. Bu protokol ile Avcılar afete dayanıklı, modern ve yurttaşlarımızın güvenle kullanabileceği bir yapıya kavuşuyor. Bu bina, sadece bir yapı değil; Yaşamın Merkezi Avcılar’da gerçek hizmetin ve dayanışmanın sembolü olacak. Binamızı, kentsel dokunun ve kamusal yaşamın önemli bir parçası olacak, onlarca fonksiyona ev sahipliği yapacak şekilde tasarlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon için eşit hizmet vizyonu sayesinde Avcılar’a ve İstanbul’a yepyeni bir değer kazandırıyoruz!

Avcılar Halkına Müjde!

Tüm Avcılarlı komşularımıza bu müjdeyi vermekten gurur duyuyorum! Sizlere, dayanıklı, geleceğin teknolojileriyle donatılmış, sürdürülebilir ve akıllı şehir prensiplerine uygun bir belediye binasında hizmet vereceğiz!

Avcılar’ın Yaşamın Merkezi olacağına dair güçlü inancımızı paylaşan kıymetli yurttaşlarımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimize ve en önemlisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum.

İstanbul’un geleceği adına ve yarım milyon nüfuslu Avcılar adına teşekkür ediyorum!

Avcılar’ın geleceğini birlikte inşa edeceğiz!

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)