AVCILAR 2025’E IŞIL IŞIL GİRDİ

Avcılar Belediyesi, yeni yıl öncesinde kentin dört bir yanını rengarenk yılbaşı süsleri ve ışıklandırmalarla donattı. Sokaklarda parlayan ışıklar, Havuz Meydanı’ndaki etkinlik alanında da etkileyici bir atmosfer oluşturdu. Müzik dinletileriyle keyiflenen, sıcak ikramlarla ısınan Avcılar halkı, sevdikleriyle birlikte bu özel gecenin tadını çıkardı. Çocuklar için eğlenceli aktiviteler, gençler için hareketli müzikler, yetişkinler için ise sıcak bir sohbet ortamı sunulan etkinlikte herkesin yüzü güldü.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“GÜLÜMSE AVCILAR’DASIN”

Müzik, dans, kahkahalar ve umut dolu dileklerle dolup taşan Havuz Meydanı, yeni yılın ilk saatlerine kadar eğlencenin adresi oldu. Bu coşkuyu vatandaşlarla birlikte paylaşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tüm Avcılar’ın yeni yılını kutladı. Yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve umut dolu bir yıl dileğinde bulunan Çakara; “Girdiğimiz yeni yılda yaşam idealimiz tüm kararlılığıyla sürecek. Avcılarımızı çok daha iyi noktalara getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Komşularımızla hep bir arada olacağız hep iç içe olacağız. Büyük bir sevgiyle ve teveccühle 2024 yılında bizi bağrınıza bastınız. Ben de bu sevgiye her daim layık olabilmek için çok çalışacağım.

Bu sayede hep birlikte güzelleştirdiğimiz Avcılarımızda yeni yılı yepyeni umutlar ve yepyeni güzelliklerle karşılıyoruz. Kalbimizde hep gülümseme var, hep bir umut var. Bu nedenle yeni yılda da diyoruz ki; Gülümse Avcılar’dasın” dedi.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)