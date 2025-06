AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ YÜKSEL CAN OLDU

Meclis Olağanüstü Toplandı

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından Avcılar Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Sabah saatlerinde Meclis Başkan Vekili Ufuk İnan başkanlığında toplanan Avcılar Belediye Meclisi’nde yapılan gizli oylamanın 1. Ve 2. Turunda meclis üyelerinin üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için başkan vekili seçilemedi. Seçim salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura kaldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Seçim 3. Turda Tamamlandı

Avcılar Belediye Meclisi yapılan seçimde CHP grubunun adayı Yüksel Can, AKP grubunun adayı Mahmud Lökbaş oldu. Mecliste gizli oyla yapılan seçimde 1. ve 2. turda adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi.

Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi .Üçüncü turda 37 oy kullanıldı. Yüksel Can 24, Mahmud Lökbaş 13 oy aldı. Bu sonuçla Avcılar Belediyesi Başkan Vekili Yüksel Can oldu.

İlk Tebrik Utku Caner Çaykara’dan

Rekor oyla Avcılar Belediye Başkanı seçilen Utku Caner Çaykara gönderdiği mesajda “Her ne kadar bugün sizlerle aynı ortamda olamasam da, kalbim, aklım ve sorumluluğumla her an Avcılar’ın yanındayım. Yaşadığım bu haksız süreçte en büyük gücüm, sizlerin desteği ve vicdanlara olan inancım oldu. Avcılar’a olan hizmet aşkımızın aksamaması için belediye meclisimizden yol arkadaşımız Sn. Av. Yüksel Can başkan vekili olarak seçilmiştir.

Gönlüm rahat, içim huzurlu.. Çünkü emaneti devrettiğim yol arkadaşımın, bu göreve hakkıyla sahip çıkacağına olan güvenim tamdır. Aynı inanç ve özveriyle Avcılar’a hizmet etmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok .Bu günler gelip geçecek. Doğruların, er ya da geç hak ettiği yeri bulacağına inancım sonsuz. O vakit geldiğinde, hep birlikte kaldığımız yerden, daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Sevgiyle, inançla, dayanışmayla.

“Görevi emaneten devralıyorum.”

Avcılar Belediye Başkan Vekili seçilen Yüksel Can yaptığı konuşmada : “Asılsız suçlamalarla tutuklanan yol arkadaşımız, değerli belediye başkanımız sayın Utku Caner Çaykara’nın büyük bir özveri ve şerefiyle yönettiği görevinden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilen meclis kararıyla belediye başkan vekilliğini üstlenmiş bulunuyorum.

Bana bu vekilliği layık gören belediye başkanımız Utku Caner Çaykara’ya ve seçimde oy kullanan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.14 aylık görev süresinde örnek bir liderlik yürüten, halkın derdini kendine dert edinen, her talebi dinleyip, çözüm üretmeye çalışan, gecesini gündüzüne katan bir belediye başkanından devraldığım bu görev, şu andan itibaren benim şerefim ve namusumdur. Onun prensiplerine bağlı kalarak, aynı özveri ve enerjiyle, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla bu görevi emaneten devralıyorum.” dedi.

“Başkanımız aramıza dönene kadar emaneti, emanetimizdir.”

Bu süreci tek başıma değil tüm meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarımla beraber ortak bir bilinçle yöneteceğimden kimsenin şüphesi olmasın diyen Avcılar Belediye Başkan Vekili Can; “Utku Başkan görevinin başına dönünceye kadar omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Kısa görev süresinde parti ayrımı gözetmeksizin birçok Avcılarlının sevgisini kazanan kıymetli başkanımız Utku Caner Çaykara’yı temsil ettiğimin bilinciyle görevimi en iyi şekilde yerine getireceğimin sözünü veriyor, hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımız aramıza dönene kadar emaneti, emanetimizdir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)