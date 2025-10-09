ATAMA DÖNEMİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BAŞARI BELGESİNİ GENEL BAŞKAN YAVUZ AĞIRLAİOĞLU’NUN ELİDEN ALDI…

Kısa bir süre önce Tecrübeli siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu ve arkadaşları tarafından kurulan Anahtar Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak atanan Dr.Cahit Vural il yönetim kurulu kadrosuna çevresinde sevilip sayılan Asuman Sula Durmuşoğlu’nu da yönetim kurulu üyesi kadrosuna dahil etmişti.

Durmuşoğlu bu süreçte yaptığı çalışmaları ile başarı belgesi almaya hak kazandı. Belgesini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun elinden alan Durmuşoğlu gazetemize şunları söyledi ; ” Anahtar partisinde siyaset yapmaktan dolayı çok mutlu ve memnunum. Bu süreçte yoğun tempoma katlanan eşim’e, evlatlarıma ve torunlarıma teşekkür ederim.

Diğer tarafından kuruluş sürecinde atama yöntemi ile beni il yönetim kurulu üyeliğine seçen kurucu il başkanımız Dr. Cahit Vural’a ve başarı belgemi bana takdim eden genel başkanımız sayın Yavuz Ağıralioğlu’na teşekkür ederim.” Şeklinde konuşan Asuman Sula Durmuşoğlu’na bizde Anahtar Partisindeki çalışmalarında başarılar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)