Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası alanda temsil eden sporcularla sohbet eden Turan, gençlerin çalışmalarını ve kamp sürecini yakından takip etti. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların aynı çatı altında, aynı hedef doğrultusunda emek verdiği merkezin önemine dikkat çekti.

Sporun yalnızca başarı ve madalyadan ibaret olmadığını belirten Turan, sporun gençlerimizin disiplin, azim, kardeşlik ve takım ruhunu güçlendiren önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Çanakkale’nin gözbebeği tesislerinden biri olan Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yetişen her bir sporcunun, gelecekte ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağına inandığını belirten Turan, milli sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Turan, “Rabbim başarılarını daim eylesin.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)