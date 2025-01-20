Zeytinburnu Belediyesi’nin bir kültür klasiği haline gelen ve Bilgi Evleri ile Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Kitap Okuma Yarışması bu yıl 19’uncu kez düzenleniyor. 29 Mart 2025 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışma için belirlenen kitaplar her yıl olduğu gibi bu yıl da çok özel eserlerden oluşuyor. Her yaştan herkesin okuma üzerine farkındalık oluşturması, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla özellikle gençlerde ve çocuklarda okuma sevgisi oluşturarak; merak eden, araştıran, üretici fikirler geliştirebilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen yarışmaya, her sene yoğun bir ilgi gösteriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

OKUNAN ESERLERDEN 100 SORULUK SEÇMELİ TEST

“Okumak sizden, ödüllendirmek bizden!” sloganıyla yola çıkan Kitap Okuma Yarışması, uzun ve tempolu bir çalışmanın ardından jüri tarafından özenle belirlenen 15 kitabı yarışmaya katılan okuyucuları ile buluşturuyor. Yarışma dört grupta yapılıyor ve değerlendiriliyor. Birinci grupta 4 ve 5. sınıflar; ikinci grupta 6, 7 ve 8. sınıflar; üçüncü grupta lise öğrencileri; dördüncü grupta ise yetişkin kitapseverler yarışmaya katılabiliyor. Yarışmacılar kendi grubu için belirlenen 5’er kitaptan oluşan seçkilerini Bilgi Evleri’nden ve Gençlik Merkezi’nden ödünç alabilecekleri gibi; yazar, yayınevi ve baskı sayısı aynı olmak koşuluyla kendileri de temin edebiliyorlar.

19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması‘na katılan yarışmacılara, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınavla belirlenen kitaplardan çoktan seçmeli test yöntemiyle 100 soru yöneltilecek. Sınav I. ve II. gruplar için saat 10.00’da, Haluk Ündeğer İlkokulu’nda; III. ve IV. gruplar için ise saat 14.00’te, Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek.

DERECEYE GİRENLERE PARA VE TATİL ÖDÜLÜ

19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın kazananlarını bu yıl da para ödülleri bekliyor. Her grubun birincilerine 30 bin TL, ikincilerine 20 bin TL, üçüncülerine 15 bin TL, dördüncülerine 10 bin TL, beşincilerine 7 bin 500 TL, 6,7,8,9 ve 10’uncularına 5 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Ayrıca ilk 3’e girecek olan adaylar, ailelerinden belirledikleri iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün boyunca Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı tatili ile ödüllendirilecekler. Ödül töreni 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Zeytinburnu Kültür Sanat‘ta gerçekleştirilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için; 444 1984 no’lu telefonu arayabilir, Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evleri ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)