AKDEM Arka Bahçe’de gerçekleştirilen Bahçe Seminerleri’nin bu haftaki konuğu Yüksek Gıda Mühendisi ve Beslenme Koçu Elif Nur Mengir oldu. “Fonksiyonel Beslenme ve Sağlıklı Yaşam” başlığıyla düzenlenen programda Mengir, katılımcılara beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMELİ DOĞRU BESLENME

Seminerde fonksiyonel beslenme yaklaşımı, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemi, besin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ve günlük yaşamda sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları üzerinde duruldu. Mengir, sağlıklı yaşamın yalnızca belirli dönemlerde uygulanan diyetlerden ibaret olmadığını, doğru beslenme alışkanlıklarının yaşam biçimi hâline getirilmesinin önem taşıdığını anlattı.

Katılımcıların merak ettiği konuların da ele alındığı program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

ÇOCUKLAR İÇİN AKTİVİTE ALANI

Seminere katılan ailelerin programı rahatlıkla takip edebilmesi amacıyla 3-6 yaş arasındaki çocuklar için de özel bir aktivite alanı oluşturuldu. Çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklere katılırken, ebeveynler seminere katılma imkânı buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)