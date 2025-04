SİNEMA: Oyuncaklar Firarda

Gösterim Tarihleri: 7, 8, 9, 10 Nisan

Gösterim Saatleri: 13.30, 16.00, 19.00

Gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları ararken kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulan kukla Don ve oyuncak köpek DJ Doggy Dog’un hikâyesini konu ediyor. Çılgın bir hayal gücüne sahip bir kukla olan Don’un hayattaki tek isteği bir kez olsun soytarı değil, kahraman olmaktır. Çevresinden uzaklaşarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına giren Don’un hayatı rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog ile yolunun kesişmesiyle bambaşka bir hâl alır. Birbirlerinden tamamen zıt karakterde olan Don ve Doggy Dog, bilikte hareket edip gizemli bir şekilde ortadan kaybolan oyuncakları bulmayı başarabilecek midir?

SÖYLEŞİ: Mimarlık ve Yaşam

“Kadın Hattatlar”

Sunan: Dr. Olcay Aydemir

Konuk: Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner

7 Nisan Pazartesi // 19.30

İnsanoğlunun barınma ihtiyacı ile başlayan mimarlık, fiziksel olarak bugün eğitimden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar hayatın tüm kademelerinde karşılık bulur. Bu fiziksel süreci sosyal, kültürel, iktisadî ve çevresel parametrelerden ayrı tutmak imkânsız. Dr. Olcay Aydemir’in sunduğu Mimarlık ve Yaşam söyleşilerinde özellikle tarihî bir kent olan İstanbul’da mimarlığın farklı boyutları ele alınıyor. Nisan ayında Mimarlık ve Yaşam programında Dr. Olcay Aydemir, Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner’i konuk ediyor.

SÖYLEŞİ: Peyam-i Garb

Sunan: Aykut Ertuğrul

Konuk: Nabi Avcı

8 Nisan Salı // 19.30

Peyam-i Garb, insanların iletişim kurmakta, birbirini anlamakta her gün biraz daha zorlandığı; üzerinde ve üzerine konuşulan ortak sembollerin gitgide buharlaştığı çağımızda, Wittgenstein’ın ifadesiyle “dilinin ve dünyasının sınırları” birbirine yakınlaşan bir topluluk inşa etmeyi amaçlıyor. Çünkü birbirinin okuduğu kitaplardan, izlediği filmlerden, temaşa ettiği eserlerden haberdar fertlerden müteşekkil küçük ya da büyük bir toplulukta bulunmak tam da bugünlerde dünyanın en zor ve anlamlı eylemi sayılabilir. Her bir dinleyicinin müşahhas entelektüel deneyimiyle; biricik okurluk macerasıyla kıymetli sayıldığı Peyam-i Garb’ta Nabi Avcı, Aykut Ertuğrul’un moderatörlüğünde her ay bir kitaptan; filmlere, şarkılara, resimlere, Türkiye ve dünyadaki edebiyat ve sanat olaylarına serâzat uzanan bir sohbet yürütüyorlar.

SEMİNER: Uygarlık Tarihi

“Burjuva Toplumunun Yükselişi: Mutlak Monarşiler, Devletler, Toplumlar”

Prof. Dr. İsmail Coşkun

9 Nisan Çarşamba // 19.30

“Uygarlık Tarihi” konuşma dizisinin nisan ayı oturumunda modern toplumun kurucu öznesi olarak burjuva sınıfının ortaya çıkışı, modern devletin şekillenme dinamikleri ele alınacak. Toplumsal ilişkileri dönüştüren dinamikler, tarihsel arka planıyla birlikte incelenecek.

SÖYLEŞİ: Kitabiyat

Sunan: Taner Ay

Konuk: Selahattin Özpalabıyıklar

11 Nisan Cuma // 19.30

Kitaplar, hem metin hem kültür taşıyıcısı hem de nesne olarak üzerine konuşmak için zengin bir dünyaya sahip. Programın merkezinde olan “kitap” her ay farklı bir bakışla ele alınıyor ve sahhaflar, yayıncılar, müdavimler, koleksiyonerler ve matbuat dünyasının kahramanları renkli bir sohbete dahil ediliyor. Taner Ay’ın moderatörlüğünü yaptığı programın şubat ayı konuğu yazar, editör ve çevirmen Selahattin Özpalabıyıklar.

SİNEMA: Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı

Gösterim Tarihleri: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nisan

Gösterim Saatleri: 13.30, 16.00, 19.00

Bal Tepeleri sakinleri büyük bir telaş içerisindedir çünkü her yıl gerçekleşen büyük tören zamanı gelip çatmıştır. Baş dedektif Sophie bu büyük günde şehir dışında olacağı için, tüm sorumluluğu yardımcısı Zıpır Dedektif’e verir. Şenlik arifesinde Bal Tepeleri’nin simgesi olan Altın Arı Kovanı çalınınca işler karışır. Çünkü inanışa göre kovanın bulunmaması durumunda şehirde türlü talihsizlikler yaşanacaktır. Bu durum üzerine Zıpır Dedektif ve ekibi, gizemli hırsızlığı çözmek ve Bal Tepeleri’ni korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

NAĞMEDÂR: Elhan-ı Şita

12 Nisan Cumartesi // 14.00

Yer: Merkezefendi Dârülkurrâsı

ÇOCUK TİYATROSU: Bir Bilmecem Var Çocuklar

Gösterim Tarihi: 12, 13 Nisan

Seans: 13.00, 15.00

Defne ve arkadaşları keşif gezisinde gerçek hazinenin dostluk, mutluluk ve fark yaratma gücünde olduğunu anlıyorlar... Oyun, birlik ve özgüvenin önemi hakkında derin bir mesajla doruğa ulaşırken, genç izleyicilerin keşif sevinciyle dolu olmasını vurgulayıp, internetin amaç değil araç olduğunu anlatıyor.