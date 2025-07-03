“ASLA VAZGEÇME” KİTABI YAYINDA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi’nde geçen sürece ışık tutan kitap bugün raflardaki yerini aldı. Ekrem İmamoğlu’nun yalnızca Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluk süreci değil; yıllara yayılan siyasi mücadelesi, seçim zaferleri ve değişim yolculuğu da bu kitapta yer alıyor. Mustafa Balbay’ın kaleme aldığı eser, bir dönemin tanıklığı ve demokrasi belleği niteliğinde. Gazeteci-yazar Mustafa Balbay’ın, Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu’yla gerçekleştirdiği üç ayrı görüşmeye dayanan eser, “Asla Vazgeçme – Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Röportajları ve Yolculuğu” başlığıyla Halk Kitabevi etiketiyle yayımlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ÖNCEKİ TUTUKLULARDAN YENİ BİR TANIKLIĞA

2011–2013 yılları arasında aynı cezaevinde beş yıl tutuklu kalan Mustafa Balbay, bu kez ziyaretçi kimliğiyle döndüğü Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’yla gerçekleştirdiği üç ayrı görüşmeyi kayıt altına aldı. Haziran 2025’te yazımı tamamlanan kitapta Balbay, İmamoğlu’nun anlatımına dayalı olarak hem bireysel direnişi hem de Türkiye’nin siyasal atmosferini kapsamlı şekilde aktarıyor.

“BU KİTAP YARIM, KİTABI MİLLET TAMAMLAYACAK”

Kitabın önsözünde yer alan ifadeler, eserin yalnızca bir biyografi ya da güncel siyasi metin olmadığını ortaya koyuyor. Balbay, İmamoğlu’nun dava sürecine ilişkin şu notu düşüyor:

“Bu kitap yarım. İmamoğlu’nun Türkiye davası ve hakkında açılan, açılacak davalar uzun bir süreci içerecek… Kitabı millet tamamlayacak!”

Balbay, önsözde kitabı tamamlamanın zorluğuna da dikkat çekiyor:

“Süreci devam eden konular ve kişiler için yazı yazmak, hele kitap yazmak her şey bir yana yarımdır. Elinizdeki kitap da bu anlamda yarımdır.”

19 MART OPERASYONU VE SİLİVRİ’YE GİDEN YOL

Kitap, 19 Mart 2025’te başlatılan operasyonla birlikte başlayan hukuki ve siyasi süreci de belgelerken, İmamoğlu’nun şu sözlerini ön plana çıkarıyor:

“Asla vazgeçmeyeceğim!”

İmamoğlu’nun, tutukluluğu boyunca direncini koruduğu, çalıştığı kadrolar üzerinden baskı kurularak “suç örgütü” inşasına girişildiği belirtiliyor. Kitapta medya manipülasyonlarına da dikkat çekilerek, dönemin iktidar medyası için “medya mahkemesi” ifadesi kullanılıyor.

HUKUKSAL SÜREÇTEN SİYASAL YOLCULUĞA

Kitap, İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 yerel seçim zaferlerinden, 2023’te Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlattığı değişim sürecine; oradan tutuklanmasına ve Silivri Cezaevi’ndeki günlerine kadar geniş bir zaman aralığını kapsıyor.

İmamoğlu’nun adalete bağlılığı şu sözlerle vurgulanıyor:

“Beni yargılayamazsınız,” demiyor.

“Buyurun, sorunuzu sorun, yanıtlamaya hazırım,” diyor.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE DAİR BELLEK ÇALIŞMASI

Balbay’ın ifadesiyle, bu kitap bir son değil, bir başlangıç:

“Sizi İmamoğlu’nun asla vazgeçmemek üzere başladığı yolculuğu ile baş başa bırakıyoruz.”

Kitap, sadece İmamoğlu’nun siyasi ve hukuki direnişini değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi arayışına da tanıklık sunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)