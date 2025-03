KUVVACI FATMA NENE YAZARINDAN GAZETEMİZİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ HÜSEYİN ÇETİNER’E İMZALI KİTAP TAKDİM ETTİ…

Doç, Dr. Ahmet Uysal’ın hazırladığı kitabı yazarından imzalayıp gazete ve televizyonumuzun genel yayın yönetmenine takdim etti. Çetiner hem eserin yazarına hem de zahmet edip kitabı imzalatarak yazarın ofisine kadar getirip takdim etmesinden dolayı teşekkürlerini iletti…

KİTAP’TA KUVVACI FATMA NENE HAKKINDA ÖZETLE ŞUNLAR YAZILI….

Mülazım (…..)Bağımsız aday : Kuvvayımilliye Fatma Kahvede çoğu kişi onu ”Fatma Abla için meczup denilemez. Yani biri yüzüne karşı ona meczup dese, o an fırçayı yerdi.Onun en dikkat çekici özelliği, her seçimde milletvekili ve belediye başkan adayı olmasıdır. Bağımsız adaydır ve ona göre muhtemel seçmen kitlesi kahvede olduğu için neredeyse her seçim döneminde tüm propagandasını kahvede yapmaktadır.

Tanımayanlar, onu görünce “Ne otantik bir tablo,” diyebilir lakin kahve için o ziyadesiyle tanıdıktır. Her şeyden önce çok konuşur ve neredeyse konuştuğu kişiyi esir almaktadır. Bu kitabın yazılma sürecine de şahittir. Antik Kafe’de, bu kitabın yazımı ile ilgili bir sunum yapıldıktan sonra onun söyledikleri hakkında fikir vermektedir. Antik Kafe’de sunum başlamıştı bile.

Fatma Ragibe Kanıkuru da oradaydı. Konuşma bittikten sonra el işareti ile beni yanına çağırdı.Bir sandalye çektim ve buyur “Fatma Abla ,” dedim.

Sunum esnsında mekan(….?) kelimesini yanlış kullandığımı ve madem hocayım, o halde öğrencilerime örnek olmam gerektiğinini söyledi. Memleketimde çoğu kişide var olan açık e ve kapalı e harflerini yanlış telefuz etme sorununa dikkat çekmişti. Normalde çoğu kişinin dikkatini çekmez ama o anlamıştı.

Mekân kelimesini doğru kullanmalıymışım. Nasihat büyük yerden. “Tamam Fatma Abla,bundan sonra daha dikkatli olurum.” dedim ama hadi bakalım bir talim yap ve düzelt teleffuzunu dediğinde yine emir büyük yerden deyip başladım farklı seslerle “mekan” demeye. Esenler’drn Antik Kafe dönemine kadar kahve müdavimi Fatma Abla her zaman zihinlerdedir…Kimine göre onu tarih yazacaktır…

Ölüm gelecek ve hepimiz unutulacağız ama kahve müdavimi Fatma Abla her zaman zihinlerdedir. Kimine göre onu tarih yazacaktır.. bunlar dışında kitap ’ta Kuvvacı Fatma Nene hakkında çok ilginç bilgiler mevcut…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA=