Teknik doküman, endüstri raporları ve uluslararası standart çözümleri konusunda uzmanlaşan Online Standart, 2014 yılından bu yana 400’den fazla kuruma hizmet vererek sektördeki güçlü konumunu koruyor.

Online Standart, basılı veya dijital lisanslı dokümantasyon, belge revizyon danışmanlığı, projelere özel standart koleksiyonları ve referans destekleri ile teknik bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlıyor.

Online Standart’ın sunduğu başlıca hizmetler:

Çevrim içi veya basılı bireysel doküman temini

Sektöre özel derlenmiş teknik standart setleri

Eşdeğer standart bilgisi ve belge güncellemeleri

Kurumsal doküman arşivleme ve danışmanlık

Geniş veri tabanı sayesinde mühendislikten savunma sanayiine, enerjiden inşaata kadar pek çok sektör için iş süreçlerini kolaylaştıran bir altyapı sunuyor.

En Sık Talep Gören Standart Sağlayıcılar:

API – Petrol ve doğalgaz endüstrisi ekipman standartları

– Petrol ve doğalgaz endüstrisi ekipman standartları ASHRAE – İklimlendirme sistemleri standartları

– İklimlendirme sistemleri standartları ASME – Mekanik cihazlar ve kazanlar için mühendislik kodları

– Mekanik cihazlar ve kazanlar için mühendislik kodları ASTM – Tüketici ürünleri ve malzeme test belgeleri

– Tüketici ürünleri ve malzeme test belgeleri BSI – Birleşik Krallık Ulusal Standart Kurumu

– Birleşik Krallık Ulusal Standart Kurumu ISO – Uluslararası kalite ve güvenlik standartları

Online Standart, teknik dokümantasyonda kalite, hız ve güvenilirliği aynı çatı altında sunarak sektöründe fark yaratıyor.

Online Standart’tan Sektörel Standartlara Kolay Erişim: “Standart Kütüphanesi” Yayında

Online Standart, sektörel ihtiyaçlara göre filtrelenebilen, kapsamlı ve kullanıcı dostu yeni hizmetini duyurdu: Standart Kütüphanesi. Bu dijital platform, kullanıcıların teknik standartlara daha hızlı ve doğru şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Standart Kütüphanesi ile neler yapılabilir?

Sektöre özel teknik standartları aramak, karşılaştırmak ve açıklamalarına ulaşmak

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan belgeleri filtreleyerek bulmak

Aranan belgeler için çevrim içi talep formu oluşturmak

Mevcut standartların hangi sektörlerde kullanıldığını görüntülemek

Kütüphane; inşaat, otomotiv, havacılık, medikal, kamu hizmetleri, finans, enerji ve teknoloji gibi 20’den fazla sektörü kapsamaktadır. Kullanıcılar, kendi çalışma alanlarına göre filtreleme yaparak yalnızca ilgili belgeleri listeleyebiliyor.

Kütüphanede ayrıca MAJOR SDO (Standard Developing Organization) belgeleri ve Ulusal Standart Kuruluşları içerikleri de yer alıyor.

Online Standart, yalnızca belge sağlayıcısı değil; teknik süreçleri sadeleştiren, dijitalleştiren ve hızlandıran bir stratejik iş ortağı olarak konumlanıyor.

Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesil Asistan: Norma

Online Standart, Norma adlı yapay zekâ destekli asistanıyla teknik standart arama ve doküman yönetimi süreçlerini bir üst seviyeye taşıyor.

Norma, teknik doküman listelerini yaratmanıza ve proje sorularınızı sorabileceğiniz bir yapay zekâ aracıdır. Geleneksel yöntemlerle saatler sürebilecek işlemleri dakikalar içinde tamamlayarak işletmelere zaman ve maliyet avantajı sunar.

Norma ile Geleneksel Yöntem Karşılaştırması:

İşlem Türü Geleneksel Yöntem Süresi Norma ile Süre ISO Standardı Arama 2 saat 5 dakika ASTM Dokümanı Bulma 1.5 saat 4 dakika Teknik Makale Araştırma 1 saat 3 dakika Eşdeğer Standart Bilgisi 2.5 saat 6 dakika

Revizyon hizmetimizi etkin kullanabilmek için Standart Kontrol sayfasındaki bilgilerinizi paylaşmanız yeterlidir. Tüm işlemleri sizin yerinize Online Standart uzman ekipleri yönetmektedir.