Zeytinburnu Harabati Vakfında düzenlenen programa çok sayıda Türkmen kadın katıldı.

8 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen Şiir gecesinde ünlü Türkmen yazar şair ve edebiyatçılarının kaleme aldığı şiirler,tekerlemeler,fıkralar söylenerek Türkmen kültürü Zeytinburnu ilçesinde yaşatıldı.

Dernek başkanı Gülşirin Beyler Gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi “Türkmen Kadınları olarak kurduğumuz derneğimizin büyümesi ,gelişmesi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek ve unutulmasını istemediğimiz gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması adına birbirinden farklı etkinklikler düzenliyoruz..Şiir proğramımıza emeği geçen ve katılan güzel geçmesine sebep olan bütün kardeşlerimize bir kez de sizin aracılığınız ile teşekkür etmek isterim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)